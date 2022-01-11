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Эксперты заявили, что невозможно принудить работодателей увеличить зарплаты сотрудникам

После январских праздников в СМИ появилась информация, что зарплаты работающих россиян могут быть проиндексированы на размер инфляции — 8,39%.
Известия
В публикациях уточняли, что увеличение заработной платы из-за инфляции предусмотрено ст. 134 Трудового кодекса РФ.
Известия
«Повышение зарплаты остается исключительно на усмотрение руководителя компании. Естественно, не учитывая тех сотрудников, кто получает зарплату в размере МРОТ», — добавила эксперт.
Известия
Власти могут оказать влияние на рынок труда путем повышения зарплаты бюджетникам.
РЕН ТВ

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Эксперты заявили, что невозможно принудить работодателей увеличить зарплаты сотрудникам
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