Lenta.ruЭксперты заявили, что невозможно принудить работодателей увеличить зарплаты сотрудникамПосле январских праздников в СМИ появилась информация, что зарплаты работающих россиян могут быть проиндексированы на размер инфляции — 8,39%.ИзвестияВ публикациях уточняли, что увеличение заработной платы из-за инфляции предусмотрено ст. 134 Трудового кодекса РФ.Известия«Повышение зарплаты остается исключительно на усмотрение руководителя компании. Естественно, не учитывая тех сотрудников, кто получает зарплату в размере МРОТ», — добавила эксперт.ИзвестияВласти могут оказать влияние на рынок труда путем повышения зарплаты бюджетникам.РЕН ТВЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuФАНТелеканал 360°Общественная служба новостейИзвестияНародные новостиРЕН ТВПодробнее о событииЭксперты заявили, что невозможно принудить работодателей увеличить зарплаты сотрудникамLenta.ru16:54Денежку нашла: поднимут ли зарплаты россиянамИзвестия16:02Самое цитируемое«Известия»: невозможно юридически обязать бизнес повысить зарплаты на размер инфляцииТелеканал 360°18:33Эксперты оценили возможность увеличения зарплат россиянГазета.Ru17:26В России оценили возможность индексации зарплатРЕН ТВ22:35Аналитик Косарева усомнилась в увеличении зарплат россиян вслед за инфляциейФАН16:42Аналитик Косарева: бизнес невозможно юридически обязать повышать зарплаты сотрудникамНародные новости16:38Показать ещёОценить112Поделиться