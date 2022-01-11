Американский рэпер Канье Уеэст (ранее отказался носить фамилию и сменил имя на Йе) собирается приехать в Россию, чтобы представить свою госпел-программу The Sunday Service и встретиться с президентом Владимиром Путиным, сообщает Billboard со ссылкой на представителя исполнителя.
Гражданам в РФ рассказали, какие финансовые изменения их ждут в феврале текущего года, передает сетевое издание PRIMPRESS со ссылкой на заявление Игоря Рапохина, занимающего должность стратега по долговому рынку SberCIB Investment Research.