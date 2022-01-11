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Эксперты заявили, что невозможно принудить работодателей увеличить зарплаты сотрудникам

Некоторые СМИ после новогодних праздников сообщили, что размер оплаты труда россиян может быть проиндексирован вместе с инфляцией — 8,39%.
ФАН
Как отмечали СМИ, повышение заработной платы из-за инфляции предусмотрено статьей 134 Трудового кодекса России.
ФАН
Трудовое законодательство строго исполняют лишь крупнейшие госкомпании и социально ответственные работодатели, рассказала аналитик «Известиям».
ФАН
«Повышение зарплаты остается исключительно на усмотрение руководителя компании. Естественно, не учитывая тех сотрудников, кто получает зарплату в размере МРОТ», — добавила эксперт.
Известия

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Эксперты заявили, что невозможно принудить работодателей увеличить зарплаты сотрудникам
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