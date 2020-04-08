«По нашим расчетам, Россия пока выделила прямые и косвенные меры поддержки в пределах 2–3% ВВП», — сказал профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин. По его мнению, в российскую экономику необходимо «закачивать больше денег» — около 3–4 трлн руб.

с чего всё началось

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