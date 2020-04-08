Коронавирус

РБКРБКЭксперты заявили о недооценке властями масштабов кризиса из-за вируса

Государство «катастрофически недооценивает масштабы кризиса», категоричен руководитель Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев: «Решения сдвинуты на уровень регионов, где во многих случаях нет ни денежных, ни интеллектуальных ресурсов для осмысленной политики».
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с чего всё началось

Эксперты заявили о недооценке властями масштабов кризиса из-за вируса

«По нашим расчетам, Россия пока выделила прямые и косвенные меры поддержки в пределах 2–3% ВВП», — сказал профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин. По его мнению, в российскую экономику необходимо «закачивать больше денег» — около 3–4 трлн руб.
РБК01:00

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«Близоруко и безответственно», – экономисты оценили на двойку антикризисные меры правительства РФ

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«Мать всех рецессий»: эксперты предупредили о недооценке Россией вызванного коронавирусом кризиса

Forbes04:26

Эксперты: российские власти катастрофически недооценили масштабы кризиса из-за коронавируса

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Эксперты заявили о недооценке властями масштабов кризиса из-за вируса

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Бывший зампред Центробанка призвал не уповать на ФНБ

Компаниявчера в 14:33
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Общество

В Карелии проверят все продуктовые наборы для школьников после жалоб

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил региональному Министерству образования проверить наборы продуктов для школьников из малоимущих семей по всей республике после того, как поступили жалобы от родителей из города Питкяранта.
RT на русском 10:31
Общество

Сбербанк с 9 апреля переводит все отделения на обычный режим работы

Сбербанк с 9 апреля переводит все отделения на обычный режим работы. Сбербанк уделяет особое внимание качеству обслуживания клиентов.
Вести.Ru 10:47
Общество

Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года

Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 09:53
Хоккей

Антипин покинет «Магнитку», не согласившись на понижение зарплаты

Функционер отметил, что воспитанники клуба Николай Кулёмин, Егор Яковлев и Григорий Дронов скорее всего пойдут на понижение зарплаты, так как с пониманием отнеслись к ситуации.
Metaratings 10:35
Армия и оружие

Украинские боевики за сутки девять раз обстреляли ДНР

ИА Новороссия 03:12
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Общество

Собянин призвал бизнес не сокращать людей в период борьбы с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал представителей бизнеса не сокращать своих работников в период борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:46
Общество

Владимир Путин обратился к главам регионов России

Президент начал совещание с неотложной и общей для всех регионов задачи – повышенная готовность медучреждений и существенное наращивание их ресурсов и возможностей.
ГТРК Псков 09:07
Происшествия

В Казани умерла пенсионерка, у которой украли сумку с продуктами

Российская газета 08:49
Экономика

Украина подготовила новые претензии к Газпрому

Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
REGNUM вчера в 11:02
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
Общество

«Аэрофлот» остановил возврат денег по аннулированным билетам

Авиакомпания «Аэрофлот» остановила процедуру возврата средств по аннулированным авиабилетам, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Компания 10:05
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 10:35
Общество

У бессимптомно болевших COVID-19 нашли поражения легких

У переболевших COVID-19 без симптомов обнаружены поражения легких, сообщили японские ученые, изучавшие результаты компьютерной томографии заразившихся коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess.
РИА Новости 10:50
Гаджеты

Huawei отказалась от 120-герцевого экрана в Huawei P40 Pro не ради цены

Юй Чэндун заявил, что компания рассматривала и имела возможность использовать в Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+ экраны с частотой обновления изображения 120 Гц.
iXBT.com 10:19
Технологии

Минкомсвязи обязало важные интернет-сайты создать версии без видео

Сайты, которые вошли в список социально значимых ресурсов, должны заняться подготовкой специальных интернет-версий, в противном случае они могут быть исключены из перечня.
Экономика сегодня 07:11
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru вчера в 07:27
Единоборства

Частный остров примет турнир UFC 249

iReactor вчера в 04:56
Общество

Турецкие власти ограничили экспорт лимонов

Турецкие власти ограничили экспорт лимонов, посчитав, что их может не хватить внутри страны.
Телеканал Санкт-Петербург 10:17
Кино

7 ожидаемых фильмов, которые выйдут онлайн без кинопроката

ToDay News Ufa вчера в 09:31
Происшествия

Защита бывшего главы СК Москвы Дрыманова нашла ошибку в приговоре

Интерфакс 08:13
Общество

Путин подписал указ о выплате пяти тысяч рублей семьям с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной соцподдержке семей с детьми, согласно которому с апреля по июнь 2020 года ежемесячно им будут выплачивать по пять тысяч рублей.
Daily Storm вчера в 13:07
Кино

Новый отрывок мультфильма о Скорпионе из Mortal Kombat появился в сети

Бербанк, США, 8 апреля 2020, 11:45 — REGNUM Новый отрывок мультфильма Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge появился в сети.
REGNUM 04:45
Шоу-бизнес

Рики Мартин впервые показал лицо 5-месячного сына

Рики Мартин впервые показал лицо очаровательного малыша, который, похоже, уже знает, как влюбить в себя фанатов своего знаменитого папы.
ОК! 06:31
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России»

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова из партии и потребовала уволить его с должности замминистра.
BFM.ru 05:49
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, руководитель театра «Русская песня», ранее госпитализированная с пневмонией, находится в стабильном состоянии.
RT на русском 09:11
Экономика

Германии спрогнозировали крупнейшее за 50 лет квартальное падение ВВП

ВВП Германии во втором квартале текущего года может упасть на 9,8%, это будет сильнейшее квартальное падение со времени начала подсчета этого показателя в 1970 году, прогнозируют эксперты ведущих немецких исследовательских центров.
РИА Новости 04:10
Происшествия

СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
RT на русском 10:20
Общество

Рейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым

Рейс «Аэрофлота», вылетевший 7 апреля из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел полупустым, при этом желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера, пишет «Коммерсантъ».
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