Общество
РБКЭксперты заявили о невозможности отказа от транзита газа через Украину
Почему нельзя отказаться от транзита газа через Украину При сохранении спроса на европейском рынке на российский газ в 2035 году на уровне не ниже показателей 2018 года (около 200 млрд куб. м) через Украину придется прокачивать не менее 41 млрд куб. м газа в год, поскольку остальные экспортные газопроводы не могут продолжительное время работать со 100-процентной загрузкой, считают аналитики ИПЕМ.
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Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru 13:19
Футбол
Стюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер после драки фанатов
Матч 15-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Рубином" обернулся массовой дракой фанатов обеих команд.
Газета.Ru 10:18
Общество
Диетолог назвала самые вредные сладости
РИА Новости 01:00
Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Общество
Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения.
Известия 07:24
Игры
Blizzard анонсировал и показал игру Diablo IV
Любители игры в Diablo IV вновь смогут наслаждаться пугающей атмосферой мира, в котором не осталось никого, кто мог бы противостоять злу, кроме персонажей трех классов: варвар, колдунья, друид.
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Талантливая дочь Витаса поразила жюри популярного шоу в Китае
В проекте приняла участие и 10-летняя Алла, дочь Витаса. Девочка произвела на жюри даже большее впечатление, чем её отец.
7Дней.ру 07:00
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости 02 ноября в 10:53
Общество
Участников Pussy Riot задержали в Москве на концерте Scorpions
Двух участников группы Pussy Riot - Петра Верзилова и Веронику Никульшину - задержали на концерте немецкой рок-группы Scorpions в "ВТБ-арене" в Москве.
Интерфакс 13:10
Шоу-бизнес
СМИ назвали гонорары российских звезд за корпоративы
Полина Гагарина стала одной из самых востребованных отечественных певиц: один корпоратив исполнительницы в декабре обойдется заказчикам в 3,5 млн рублей.
Известия 07:36
Футбол
Александр Егоров: «Вилков провел хороший матч, это бесспорно»
После игры Виктор Михайлович Гончаренко сказал, что нужно дать игрокам побороться в таких матчах.
Спорт-Экспресс 10:35
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Происшествия
Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.
Известия 04:38
Политика
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Армия и оружие
В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии
Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
REGNUM 05:53
Наука
Ученые нашли метод лечения всех возрастных заболеваний сразу
Американские ученые из Гарвардского университета и Гарвардской медицинской школы выяснили, как с помощью генной терапии можно улучшить общее состояние здоровья пожилых людей, облегчить или даже вылечить многочисленные возрастные заболевания, увеличить продолжительность жизни.
РИА Новости 08:11
Экономика
Дарвинизм и людоедство: бюджет переполнен, а денег на повышение пенсий, пособий и зарплат нет
"Власти и олигархи купаются в сверхдоходах, бюджет захлебывается от нефтедолларов, триллионы рублей вывозятся из страны в офшоры, а на развитие экономики, инвестиции в человеческий капитал, повышение пенсий, пособий и зарплат бюджетникам денег, как всегда, нет", - цитирует эксперта ИА "Реалист".
ИА "Реалист" вчера в 06:09
Политика
Путин раскритиковал министра науки и высшего образования
Президент РФ Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, потребовав "навести порядок".
РИА Новости 11:35
Спорт
Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко
Российский гимнаст, победитель Олимпиады-1996 в Атланте Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни.
Аргументы и Факты 02:35
Футбол
Зенит — РБ Лейпциг 0:0 (1-й тайм)
Главный тренер немецкого клуба "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман поделился мнением о предстоящем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против петербургского "Зенита", передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:35
Космос
«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства
Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
ТВ Центр 03:31
Общество
Анджелину Джоли эвакуировали со съемок из-за бомбы
Группу вместе с Джоли в срочном порядке эвакуировали, так как на территории обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.
Блокнот.ру 06:59
Политика
Запад поможет Белоруссии избежать объединения с Россией
Страны Запада опасаются перспективы объединения России и Белоруссии в рамках договора о Союзном государстве.
Lenta.ru 13:20
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пожаловалась на травлю в Интернете
Исполнительнице главной роли актрисе Кристине Асмус пришлось полностью оголиться в кадре.
МонаВиста 11:22
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой 46-летней возлюбленной
55-летний голливудский актёр Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной — 46-летней художницей Александрой Грант.
Life.ru вчера в 07:22
Экономика
Песков: Новое повышение ставки НДС не обсуждается
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам: "Каких-либо обсуждений на счет дальнейшего повышения ставки в настоящий момент нет, нет также каких-то планов на этот счет".
Российская газета 07:43
Авто
Тульский Haval Hover H5 может подвинуть «УАЗ Патриот»
Появилась информация о том, что на тульском заводе Haval готовится к запуску в производство рамный внедорожник Haval Hover H5, некогда созданный на основе Isuzu Axiom.
Молодой коммунар 04:08
Шоу-бизнес
Меган Маркл публично уличили во лжи
Герцогиня оказалась в крайне неловкой ситуации. Меган Маркл снова досталось от британских таблоидов.
7Дней.ру вчера в 15:00
Кино
«Джокер» получил беспрецедентное количество выдвижений на «Оскар»
Психологический триллер «Джокер» выдвинут компанией Warner Bros. на рекордное для фильма-комикса количество номинаций на «Оскар».
Экономика сегодня вчера в 13:11