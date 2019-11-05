Почему нельзя отказаться от транзита газа через Украину При сохранении спроса на европейском рынке на российский газ в 2035 году на уровне не ниже показателей 2018 года (около 200 млрд куб. м) через Украину придется прокачивать не менее 41 млрд куб. м газа в год, поскольку остальные экспортные газопроводы не могут продолжительное время работать со 100% загрузкой, считают аналитики ИПЕМ.

Эксперты заявили о невозможности отказа от транзита газа через Украину

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