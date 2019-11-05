Энергетика
РБКЭксперты заявили о невозможности отказа от транзита газа через Украину
Почему нельзя отказаться от транзита газа через Украину При сохранении спроса на европейском рынке на российский газ в 2035 году на уровне не ниже показателей 2018 года (около 200 млрд куб. м) через Украину придется прокачивать не менее 41 млрд куб. м газа в год, поскольку остальные экспортные газопроводы не могут продолжительное время работать со 100% загрузкой, считают аналитики ИПЕМ.
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Происшествия
По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых
В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ.
BFM.ru 00:25
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК вчера в 07:30
Политика
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru 08:30
Политика
План интеграции Белоруссии и России представят президентам к 1 декабря
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что дорожные карты по углублению интеграции России и Белоруссии представят российскому и белорусскому лидерам Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 1 декабря.
RT на русском 09:54
Общество
Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 07:53
Происшествия
Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.
Известия 04:38
Гаджеты
Раскрыты очередные характеристики смартфона Xiaomi Mi Note 10
UfacityNews.ru вчера в 15:12
Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Общество
«Интерфакс»: поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начнутся 2 декабря
Официальная церемония начала поставок российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» состоится 2 декабря, утверждает «Интерфакс», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.
Коммерсантъ 08:14
Футбол
Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Политика
Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США
ТАСС вчера в 01:33
Технологии
В России построили беспилотный КамАЗ
Компания «КамАЗ» представила первый роботизированный грузовик, который займется перевозками внутри предприятия.
Motor 07:50
Технологии
Пользователям «Одноклассников» начали показывать статистику их страниц
Пользователям «Одноклассников» стала доступна статистика собственных профилей, сообщили в пресс-службе социальной сети.
Rambler News Service 05:19
Происшествия
Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ
Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
РБК 07:07
Экономика
Дарвинизм и людоедство: бюджет переполнен, а денег на повышение пенсий, пособий и зарплат нет
"Власти и олигархи купаются в сверхдоходах, бюджет захлебывается от нефтедолларов, триллионы рублей вывозятся из страны в офшоры, а на развитие экономики, инвестиции в человеческий капитал, повышение пенсий, пособий и зарплат бюджетникам денег, как всегда, нет", - цитирует эксперта ИА "Реалист".
ИА "Реалист" вчера в 06:09
Гаджеты
Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch
Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch, говорится в сообщении компании.
Ведомости 07:32
Общество
Диетолог назвала самые вредные сладости
РИА Новости 01:00
Политика
Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
Газета.Ru 06:45
Экономика
В Кремле опровергли планы по дальнейшему повышению НДС
Каких-либо обсуждений насчет дальнейшего повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в Кремле не ведется.
Известия 06:34
Космос
Boeing испытал спасательную систему космического корабля Starliner
Компания Boeing провела испытания системы спасения экипажа перспективного многоразового космического корабля Starliner.
News.ru вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Беременная жена Джигана впервые показала округлившийся живот
Оксана Самойлова опубликовала пляжную фотографию, на которой хорошо заметен ее большой живот. Модель позирует в профиль и обнимает Джигана.
StarHit.ru 05:10
Общество
Неплатежи российских компаний за вывоз мусора составили почти 70%
Уровень долгов населения за вывоз мусора составляет от 20 до 35%, передает слова Буцаева РБК.
Государственные Вести 06:37
Армия и оружие
В Министерстве обороны собираются вернуть понятие «военная тайна»
Газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны РФ, сообщает, что в военном ведомстве прорабатывают вопрос о возвращении в законодательство понятия «военная тайна».
Военное дело 03:00
Происшествия
Женщина погибла под колесами аэроэкспресса в Москве
Аэроэкспресс насмерть сбил женщину в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе транспортного управления МВД по ЦФО.
Интерфакс 07:56