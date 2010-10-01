Общество
Om1.ruЭксперты заявили о падение цен на вторичном рынке недвижимости Новосибирска и Омска
Эксперты прогнозируют падение цен на вторичную недвижимость еще на 15%. Сейчас средняя цена квадратного метра квартир на рынке Новосибирска и Омска составляет 61 000 рублей.
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Политика
Путин рассказал о своем понимании национальной идеи
Российская национальная идея заключается в патриотизме, но он не должен быть затхлым, считает президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 03:39
Экономика
Оборот малого и среднего российского бизнеса в апреле упал вдвое
В России оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое по сравнению с апрелем прошлого года, сообщили аналитики IT-компании «Эвотор».
Коммерсантъ 08 мая в 02:56
Авто
Объявлены самые надежные кроссоверы в возрасте до пяти лет
Kia Sportage Аналитики называют компактную модель самым надежным семейным SUV среди участников списка, отмечая, что только у малого числа экземпляров случились серьезные технические неполадки, которые потребовали ремонта в сервисе, затянувшегося как минимум на неделю.
SpeedMe 11:00
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 11:57
Единоборства
Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения в бою с Гэтжи
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после его поражения в бою с соотечественником Джастином Гэтжи.
РИА Новости 18:06
Политика
Еврокомиссия задумалась о санкциях для Германии
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен задумалась о санкциях для Германии в связи с решением Федерального конституционного суда (ФКС) страны по Европейскому центробанку (ЕЦБ).
Lenta.ru 20:19
Здоровье
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости 16:03
Происшествия
В Новосибирской области выявили 75 случаев заражения коронавирусом
Семьдесят пять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, один пациент скончался, всего 1,1 тысячи случаев заражения, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:50
Происшествия
На Сахалине у трех прибывших с материка выявили коронавирус
Число случаев коронавируса на Сахалине возросло до 41: трое вновь выявленных заболевших приехали с материка.
РИА Новости 21:38
Армия и оружие
Китай нанес ракетный удар по военным Индии
В ответ на агрессивные действия военных Индии, войска КНР по индийским военным нанесли ракетный удар, что привело к уничтожению легкого бронеавтомобиля последних, а также ранению четырех человек.
Вечерний курьер 16:23
Общество
В Приморье режим самоизоляции продлили до 31 мая
Власти Приморья продлили режим самоизоляции на фоне коронавируса до 31 мая включительно, сообщает правительство региона.
РИА Новости 06:18
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Здоровье
Число выявленных случаев коронавируса в Приморье превысило 900
Общее число выявленных случаев коронавируса в Приморье превысило 900, за сутки вирус подтвержден у 51 пациента, сообщает правительство региона.
РИА Новости 20:49
Общество
Врач призвала москвичей остаться дома 12 мая
Врач-терапевт Лариса Алексеева призвала москвичей не выходить на улицу 12 мая и рассказала о последствия резкой смены погоды в столицы.
Московский Комсомолец вчера в 23:42
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Анатолия Быкова
Право.ру 08 мая в 07:06
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову затравили в Сети за фото в военной форме ко Дню Победы
Пользователи в Сети раскритиковали певицу и телеведущую Ольгу Бузову за фото и видео в военной форме, которые она опубликовала 9 мая на своей странице в Instagram.
MedikForum.ru 11:26
Общество
Белоруссия в День Победы провела полноценный военный парад
Общественное телевидение России вчера в 14:04
Происшествия
Сотрудник СК задержан в Волгограде по обвинению в вымогательстве
Волгоград, 10 мая 2020, 23:26 — REGNUM В Волгоградской области сотрудник территориального подразделения управления Следственного комитета России по региону задержан в рамках уголовного дела о вымогательстве, совершенном группой лиц.
REGNUM 16:26
Армия и оружие
Avia.pro: вот почему сирийские С-300 не сбивают самолеты Израиля
Военные специалисты назвали причину, по которой используемые сирийцами установки зенитных ракет С-300 не сбивают самолеты Израиля, атакующие территорию страны.
Недвижимость.RU 18:14
Общество
Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России
Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России.
РИА Новости 09:03
Общество
МВД назвало регионы, где чаще всего нарушают режим самоизоляции
Больше всего режим самоизоляции нарушают в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях и Дагестане, сообщил «РИА Новости» начальник управления МВД по охране общественного порядка Юрий Валяев.
Коммерсантъ 21:42
Происшествия
В Москве в квартире нашли тела 90-летней женщины и сына-инвалида
В Москве полиция обнаружила трупы 90-летней пенсионерки и сына-инвалида, пишет РЕН.
Газета.Ru 16:20
Общество
Советник Трампа спрогнозировал пик безработицы в США
Уровень безработицы в Соединенных Штатах в мае-июне может превысить 20% в связи с экономическими последствиями, вызванными пандемией нового коронавируса.
Российская газета 21:22
Авто
В России ужесточаются требования ввоза праворульных машин
Таможенная пошлина за ввоз праворульной легковой машины с 1 июля может вырасти до 1,5 евро за кубический сантиметр, объем двигателя которого не превышает 1 литр.
Новые автомобили вчера в 01:58
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Экономика
Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК 08:34
Политика
Климкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы
Киев, 11 мая 2020, 04:47 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия якобы использует празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне для того, чтобы «мобилизовывать и раскручивать новые войны» и поэтому РФ не заслуживает права отмечать эту дату.
REGNUM 21:47