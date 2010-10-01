Эксперты прогнозируют падение цен на вторичную недвижимость еще на 15%. Сейчас средняя цена квадратного метра квартир на рынке Новосибирска и Омска составляет 61 000 рублей.

Эксперты заявили о падение цен на вторичном рынке недвижимости Новосибирска и Омска

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