Общество

Om1.ruOm1.ruЭксперты заявили о падение цен на вторичном рынке недвижимости Новосибирска и Омска

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Эксперты прогнозируют падение цен на вторичную недвижимость еще на 15%. Сейчас средняя цена квадратного метра квартир на рынке Новосибирска и Омска составляет 61 000 рублей.
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Эксперты заявили о падение цен на вторичном рынке недвижимости Новосибирска и Омска

Om1.ru22:00

Динамика цен на новостройки в крупнейших городах России

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