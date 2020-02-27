Общество
Право.руЭксперты заявили о растущей роли ФСБ в делах об экстремизме
В ежегодном докладе информационно-аналитического центра утверждается, роль ФСБ в уголовных делах об экстремизме растёт уже на протяжении трёх лет, сообщает РБК. Риск произвола в таких расследованиях повышается из-за недостатка прозрачности, считает «Сова».
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Гаджеты
Samsung показал смартфон Galaxy S20 Ultra изнутри
Общество
Сбербанк предложил грант для разработки лекарств от коронавируса
Сбербанк выступил с предложением выделить грант для разбработки лекарств от нового типа коронавируса COVID-19, сообщил глава банка Герман Греф в ходе телефонной конференции в четверг.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Шоу-бизнес
Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу во время танца
В четверг в Instagram Бритни Спирс появился видеоролик, на котором запечатлен момент, когда певица время танца ломает ногу.
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Общество
Глава ВОЗ допустил, что коронавирус может выйти из-под контроля
"Если вы предпринимаете меры по сдерживанию, аналогичные тем, что принимает Китай, то вы увидите снижение числа случаев заражения и, в конечном счете, увидите, что вирус можно сдержать", - добавил он.
Футбол
Харт: «Не считаю, что был фол на красную карточку со стороны Рамоса»
Голкипер «Бернли» Джо Харт высказался о красной карточке защитника «Реала» Серхио Рамоса в матче с «Манчестер Сити» (1:2).
Игры
Plague Inc. удалили из китайского App Store
Разработчики в свою очередь сообщили, что Apple удалила игру из китайского App Store, а в качестве причины они получили только сообщений, что игра «включает контент, который является незаконным в Китае».
Наука
Пережить стресс кошкам помогает специальная кошачья музыка
Шоу-бизнес
Мачеха закрутила роман с пасынком и лишилась опеки над детьми
35-летняя Марина Балмашева из Краснодарского края развелась с супругом после десяти лет брака, после чего ушла к 20-летнему пасынку.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии достигло семи
В Италии погибли семь человек из-за коронавируса COVID-19, всего количество зараженных составляет 283.
Происшествия
В Симферополе сорванная ветром кровля повредила десять автомобилей
Штормовой ветер сорвал со здания НИИ сельского хозяйства в Симферополе кровлю, она повредила 10 автомобилей, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по республике.
Армия и оружие
ВАЖНО: Армия Сирии захлопнула оплот боевиков на юге Идлиба
Сирийские правительственные войска не остались в долгу и на частичную потерю контроля в районе н. п. Саракиб ответили взятием оплота боевиков на юге Идлиба.
Происшествия
Камера сняла момент падения трамвая на машины в Самаре
"Сбежавший" от вагоновожатой трамвай, который сошел с рельсов и повредил пять автомобилей в Самаре, попал в объектив камеры наблюдения.
Экономика
Аршавин, Мостовой и Тихонов прорекламировали сомнительные инвестиции в ставки на спорт
Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Владимир Быстров, экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров и телеведущий «Матч ТВ» Тимур Скляров опубликовали в своих аккаунтах в «Инстаграме» фотографии, на которых они красуются в одежде с логотипом фонда.
Теннис
Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале турнира в Дубае
Здоровье
В США предупредили о неизбежном распространении коронавируса в стране
Учитывая вспышки вируса в более чем двух десятках стран, представители Национального центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) убеждены, что распространение коронавируса в США неизбежно, хотя неизвестно, насколько серьезным будет его воздействие.
Общество
РФ ограничит авиасообщение с Ираном
Россия с 28 февраля временно ограничит авиасообщение с Ираном в связи с ситуацией с коронавирусом, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
Политика
Лукашенко заявил, что РФ принуждает Белоруссию к интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современная Россия принуждает республику к интеграции с потерей суверенитета и независимости.
Театры
Умер режиссер Театра на Васильевском Владимир Туманов
Авто
Volkswagen официально презентовала новый Golf GTI
Речь идёт о Golf GTI восьмого поколения и его родных братьев - гибридного GTE и дизельного GTD.
Игры
Resident Evil 3 remake: новые скриншоты, анонс демо и свежие детали
Новые скриншоты Resident Evil 3 remake уже были анонсированы Capcom, а вот когда именно столь ценная информация станет достоянием гласности, а также какие свежие детали об игре уже были обнародованы журналистами – читайте ниже в материале.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл обвинил дочь в оскорблении Елизаветы II
Некоторое время назад принц Гарри и Меган Маркл резко высказались о том, что королева Великобритании выступила против использования бренда Sussex Royal.
Космос
У Земли появился временный естественный спутник
Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
Биатлон
Логинов может подать в суд на инициировавшего обыски сотрудника IBU
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович сообщил РИА Новости, что они рассматривают возможность подать иск в суд на антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек-Хаккарайнен, инициировавшую обыски в номерах спортсмена и тренера во время чемпионата мира в Италии.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.