Общество

Право.руПраво.руЭксперты заявили о растущей роли ФСБ в делах об экстремизме

В ежегодном докладе информационно-аналитического центра утверждается, роль ФСБ в уголовных делах об экстремизме растёт уже на протяжении трёх лет, сообщает РБК. Риск произвола в таких расследованиях повышается из-за недостатка прозрачности, считает «Сова».
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Доклад центра «Сова»: Участие ФСБ в делах об экстремизме все расширяется

Эхо Москвы12:02

Эксперты заметили усиление роли ФСБ в делах об экстремизме

Piter.tv11:59

Правозащитники зафиксировали рост административных наказаний по «антиэкстремистским» статьям в 2019 году

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Россиян стали чаще сажать за слова

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В России стали чаще сажать «только за слова»

Lenta.ru10:27

Эксперты зафиксировали усиление роли ФСБ в делах об экстремизме

РБК09:19

Эксперты заявили о растущей роли ФСБ в делах об экстремизме

Право.ру10:50
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Samsung показал смартфон Galaxy S20 Ultra изнутри

RuNews24.ru 08:20
Общество

Сбербанк предложил грант для разработки лекарств от коронавируса

Сбербанк выступил с предложением выделить грант для разбработки лекарств от нового типа коронавируса COVID-19, сообщил глава банка Герман Греф в ходе телефонной конференции в четверг.
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ЦСКА разгромил «Сочи» и стал победителем регулярного чемпионата КХЛ

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В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
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Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу во время танца

В четверг в Instagram Бритни Спирс появился видеоролик, на котором запечатлен момент, когда певица время танца ломает ногу.
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Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
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Общество

Глава ВОЗ допустил, что коронавирус может выйти из-под контроля

"Если вы предпринимаете меры по сдерживанию, аналогичные тем, что принимает Китай, то вы увидите снижение числа случаев заражения и, в конечном счете, увидите, что вирус можно сдержать", - добавил он.
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Футбол

Харт: «Не считаю, что был фол на красную карточку со стороны Рамоса»

Голкипер «Бернли» Джо Харт высказался о красной карточке защитника «Реала» Серхио Рамоса в матче с «Манчестер Сити» (1:2).
Евро-футбол.ру 13:27
Игры

Plague Inc. удалили из китайского App Store

Разработчики в свою очередь сообщили, что Apple удалила игру из китайского App Store, а в качестве причины они получили только сообщений, что игра «включает контент, который является незаконным в Китае».
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Наука

Пережить стресс кошкам помогает специальная кошачья музыка

Gazeta.SPb 13:52
Происшествия

В Саратове полиция начала проверку после нападения на водителя такси

РБК 10:08
Шоу-бизнес

Мачеха закрутила роман с пасынком и лишилась опеки над детьми

35-летняя Марина Балмашева из Краснодарского края развелась с супругом после десяти лет брака, после чего ушла к 20-летнему пасынку.
Вести.Ru 08:24
Общество

Число жертв коронавируса в Италии достигло семи

В Италии погибли семь человек из-за коронавируса COVID-19, всего количество зараженных составляет 283.
Известия 25 февраля в 03:17
Армия и оружие

Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе

Lenta.ru 07:25
Происшествия

В Симферополе сорванная ветром кровля повредила десять автомобилей

Штормовой ветер сорвал со здания НИИ сельского хозяйства в Симферополе кровлю, она повредила 10 автомобилей, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по республике.
РИА Новости 07:09
Армия и оружие

ВАЖНО: Армия Сирии захлопнула оплот боевиков на юге Идлиба

Сирийские правительственные войска не остались в долгу и на частичную потерю контроля в районе н. п. Саракиб ответили взятием оплота боевиков на юге Идлиба.
Rusvesna.su 06:13
Происшествия

Камера сняла момент падения трамвая на машины в Самаре

"Сбежавший" от вагоновожатой трамвай, который сошел с рельсов и повредил пять автомобилей в Самаре, попал в объектив камеры наблюдения.
Вести.Ru 08:45
Экономика

Аршавин, Мостовой и Тихонов прорекламировали сомнительные инвестиции в ставки на спорт

Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Владимир Быстров, экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров и телеведущий «Матч ТВ» Тимур Скляров опубликовали в своих аккаунтах в «Инстаграме» фотографии, на которых они красуются в одежде с логотипом фонда.
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Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале турнира в Дубае

Интерфакс-Спорт 12:53
Здоровье

В США предупредили о неизбежном распространении коронавируса в стране

Учитывая вспышки вируса в более чем двух десятках стран, представители Национального центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) убеждены, что распространение коронавируса в США неизбежно, хотя неизвестно, насколько серьезным будет его воздействие.
Вести.Ru вчера в 03:12
Общество

РФ ограничит авиасообщение с Ираном

Россия с 28 февраля временно ограничит авиасообщение с Ираном в связи с ситуацией с коронавирусом, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
The Moscow Post 08:45
Политика

Лукашенко заявил, что РФ принуждает Белоруссию к интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современная Россия принуждает республику к интеграции с потерей суверенитета и независимости.
Газета.Ru 05:15
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Умер режиссер Театра на Васильевском Владимир Туманов

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Авто

Volkswagen официально презентовала новый Golf GTI

Речь идёт о Golf GTI восьмого поколения и его родных братьев - гибридного GTE и дизельного GTD.
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Resident Evil 3 remake: новые скриншоты, анонс демо и свежие детали

Новые скриншоты Resident Evil 3 remake уже были анонсированы Capcom, а вот когда именно столь ценная информация станет достоянием гласности, а также какие свежие детали об игре уже были обнародованы журналистами – читайте ниже в материале.
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Отец Меган Маркл обвинил дочь в оскорблении Елизаветы II

Некоторое время назад принц Гарри и Меган Маркл резко высказались о том, что королева Великобритании выступила против использования бренда Sussex Royal.
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Космос

У Земли появился временный естественный спутник

Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
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На Кубани задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки

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Биатлон

Логинов может подать в суд на инициировавшего обыски сотрудника IBU

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович сообщил РИА Новости, что они рассматривают возможность подать иск в суд на антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек-Хаккарайнен, инициировавшую обыски в номерах спортсмена и тренера во время чемпионата мира в Италии.
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Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
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