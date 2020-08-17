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Интерфакс
Интерфакс

Эксперты заявили о риске скачка цен на электроэнергию к 2031 году

Программа модернизации старых ТЭС объемом 1,3 трлн рублей, рассчитанная на 2022-2031 года, может вызвать резкий рост цен на электроэнергию для населения, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на расчеты экспертов консалтинговой компании Vygon Consulting.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

ТЭС впишут в платежки

Платежи граждан к 2031 году вырастут на 120%, до 192 млрд руб. в год, прогнозирует Vygon Consulting, конечные цены на электроэнергию могут увеличиться на 40 коп. за 1 кВт•ч. Регуляторы и участники рынка считают оценку экспертов завышенной, а аналитики ожидают, что часть нагрузки будет переложена с населения на промышленность.
Коммерсантъ18:13
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Росбалт

В России предсказали резкий рост цен на электроэнергию

Росбалт04:43
Интересант

Аналитики предупреждают о риске скачка цен на электроэнергию для россиян из-за модернизации тепловых электростанций

Интересант04:20
Коммерсантъ

ТЭС впишут в платежки

Коммерсантъ18:13
Рамблер

Пока вы спали: тарифы на электричество взлетят

Рамблер04:03
Примечания

Платежи россиян за электроэнергию могут вырасти на 120%

Примечания03:27
Телеканал 360°

Модернизацию ТЭС впишут в платежки — СМИ

Телеканал 360°21:31
Интерфакс

Эксперты заявили о риске скачка цен на электроэнергию к 2031 году

Интерфакс04:06

Правозащитники сообщили об аресте 30 протестующих в районе Куштау

Ишимбайский городской суд арестовал около 30 задержанных во время протестов на шихане Куштау в Башкирии, сообщила РИА Новости секретарь совета по правам человека при главе региона Зульфия Гайсина.
РИА Новости10:49

В Белоруссии задержали готовивших провокацию против Лукашенко

Задержаны трое человек, которые готовили провокацию против президента Белоруссии Александра Лукашенко во время его посещения Минского завода колесных тягачей в понедельник, они "учили людей, что кричать", сообщило в понедельник агентство Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале.
РИА Новости13:24
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