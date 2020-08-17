Платежи граждан к 2031 году вырастут на 120%, до 192 млрд руб. в год, прогнозирует Vygon Consulting, конечные цены на электроэнергию могут увеличиться на 40 коп. за 1 кВт•ч. Регуляторы и участники рынка считают оценку экспертов завышенной, а аналитики ожидают, что часть нагрузки будет переложена с населения на промышленность.

Коммерсантъ 18:13