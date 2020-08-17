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Интерфакс
Интерфакс

Эксперты заявили о риске скачка цен на электроэнергию к 2031 году

Программа модернизации старых ТЭС объемом 1,3 трлн рублей, рассчитанная на 2022-2031 года, может вызвать резкий рост цен на электроэнергию для населения, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на расчеты экспертов консалтинговой компании Vygon Consulting.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

ТЭС впишут в платежки

Платежи граждан к 2031 году вырастут на 120%, до 192 млрд руб. в год, прогнозирует Vygon Consulting, конечные цены на электроэнергию могут увеличиться на 40 коп. за 1 кВт•ч. Регуляторы и участники рынка считают оценку экспертов завышенной, а аналитики ожидают, что часть нагрузки будет переложена с населения на промышленность.
Коммерсантъ18:13
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Росбалт

В России предсказали резкий рост цен на электроэнергию

Росбалт04:43
Интересант

Аналитики предупреждают о риске скачка цен на электроэнергию для россиян из-за модернизации тепловых электростанций

Интересант04:20
Телеканал 360°

Модернизацию ТЭС впишут в платежки — СМИ

Телеканал 360°21:31
Рамблер

Пока вы спали: тарифы на электричество взлетят

Рамблер04:03
Примечания

Платежи россиян за электроэнергию могут вырасти на 120%

Примечания03:27
Интерфакс

Эксперты заявили о риске скачка цен на электроэнергию к 2031 году

Интерфакс04:06
Коммерсантъ

ТЭС впишут в платежки

Коммерсантъ18:13

США опасаются поставок C-400 в Иран после снятия эмбарго

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Военное деловчера в 09:34
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Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

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Коммерсантъ05:23
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РФС заменил ассистента главного арбитра матча между «Зенитом» и ЦСКА

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РИА Новости08:42

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ToDay News Ufa08:06
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Суд оштрафовал Покровскую больницу за массовое заражение коронавирусом

D отделе учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний c 1 по 9 апреля зарегистрировали 68 случаев заболевания, вызванного КОВид, среди пациентов Покровской больницы, и 87 случаев заболеваний ОРВИ, пневмонии КОВИД, вызванных возбудителем новой коронавирусной инфекции, среди сотрудников учреждения.
Невские Новости08:42
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