Эксперты заявили о риске скачка цен на электроэнергию к 2031 году
Программа модернизации старых ТЭС объемом 1,3 трлн рублей, рассчитанная на 2022-2031 года, может вызвать резкий рост цен на электроэнергию для населения, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на расчеты экспертов консалтинговой компании Vygon Consulting.В источнике
С чего всё началось
ТЭС впишут в платежки
Платежи граждан к 2031 году вырастут на 120%, до 192 млрд руб. в год, прогнозирует Vygon Consulting, конечные цены на электроэнергию могут увеличиться на 40 коп. за 1 кВт•ч. Регуляторы и участники рынка считают оценку экспертов завышенной, а аналитики ожидают, что часть нагрузки будет переложена с населения на промышленность.
Коммерсантъ18:13
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