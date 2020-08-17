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Интерфакс
Интерфакс

Эксперты заявили о риске скачка цен на электроэнергию к 2031 году

Программа модернизации старых ТЭС объемом 1,3 трлн рублей, рассчитанная на 2022-2031 года, может вызвать резкий рост цен на электроэнергию для населения, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на расчеты экспертов консалтинговой компании Vygon Consulting.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

ТЭС впишут в платежки

Платежи граждан к 2031 году вырастут на 120%, до 192 млрд руб. в год, прогнозирует Vygon Consulting, конечные цены на электроэнергию могут увеличиться на 40 коп. за 1 кВт•ч. Регуляторы и участники рынка считают оценку экспертов завышенной, а аналитики ожидают, что часть нагрузки будет переложена с населения на промышленность.
Коммерсантъ18:13
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Интересант

Аналитики предупреждают о риске скачка цен на электроэнергию для россиян из-за модернизации тепловых электростанций

Интересант04:20
Интерфакс

Эксперты заявили о риске скачка цен на электроэнергию к 2031 году

Интерфакс04:06
Рамблер

Пока вы спали: тарифы на электричество взлетят

Рамблер04:03
Примечания

Платежи россиян за электроэнергию могут вырасти на 120%

Примечания03:27
Телеканал 360°

Модернизацию ТЭС впишут в платежки — СМИ

Телеканал 360°21:31
Коммерсантъ

ТЭС впишут в платежки

Коммерсантъ18:13

Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
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Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новости03:14
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Двое полицейских пострадали при столкновениях в районе Куштау

Двое полицейских пострадали при столкновении экоактивистов на шихане Куштау в Башкирии с коллективом Башкирской содовой компании, это станет предметом уголовного разбирательства, заявил глава региона Радий Хабиров.
РИА Новости03:14
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Задержаны напавшие на замгендиректора хлебокомбината в Подмосковье

Имя и профессия потерпевшей официально не раскрываются, но ранее источник в правоохранительных сообщал, что кислотой плеснули в заместителя генерального директора Ивантеевского хлебокомбината.
Известия03:40
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Главный врач РФ высоко оценила подготовку области к борьбе с COVID-19

Главный санитарный врач РФ Анна Попова отметила хороший организаторский подход в Новосибирской области в борьбе с пандемией, который позволил региону выйти на новый уровень снятия ограничений.
РБК Новосибирск03:33

Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новостивчера в 03:59
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