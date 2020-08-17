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Интерфакс
Интерфакс

Эксперты заявили о риске скачка цен на электроэнергию к 2031 году

Программа модернизации старых ТЭС объемом 1,3 трлн рублей, рассчитанная на 2022-2031 года, может вызвать резкий рост цен на электроэнергию для населения, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на расчеты экспертов консалтинговой компании Vygon Consulting.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

ТЭС впишут в платежки

Платежи граждан к 2031 году вырастут на 120%, до 192 млрд руб. в год, прогнозирует Vygon Consulting, конечные цены на электроэнергию могут увеличиться на 40 коп. за 1 кВт•ч. Регуляторы и участники рынка считают оценку экспертов завышенной, а аналитики ожидают, что часть нагрузки будет переложена с населения на промышленность.
Коммерсантъ18:13
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Телеканал 360°

Модернизацию ТЭС впишут в платежки — СМИ

Телеканал 360°21:31
Интересант

Аналитики предупреждают о риске скачка цен на электроэнергию для россиян из-за модернизации тепловых электростанций

Интересант04:20
Интерфакс

Эксперты заявили о риске скачка цен на электроэнергию к 2031 году

Интерфакс04:06
Рамблер

Пока вы спали: тарифы на электричество взлетят

Рамблер04:03
Примечания

Платежи россиян за электроэнергию могут вырасти на 120%

Примечания03:27
Росбалт

В России предсказали резкий рост цен на электроэнергию

Росбалт04:43
Коммерсантъ

ТЭС впишут в платежки

Коммерсантъ18:13

США планируют разместить в Японии ракеты средней дальности

В интервью японскому изданию Nikkei спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Соединенные Штаты не исключают возможности размещения в ракет средней дальности в Азиатском регионе, в частности в Японии.
Военное дело05:38
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Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новости03:14
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Руководство забастовавшего МТЗ постарается сохранить работу конвейера

Руководство Минского тракторного завода рассчитывает на то, что работа конвейера и отгрузка техники не будет остановлена, несмотря на начавшуюся забастовку, сообщили в пресс-службе предприятия.
Интерфакс04:13
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