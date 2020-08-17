Эксперты заявили о риске скачка цен на электроэнергию к 2031 году
Программа модернизации старых ТЭС объемом 1,3 трлн рублей, рассчитанная на 2022-2031 года, может вызвать резкий рост цен на электроэнергию для населения, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на расчеты экспертов консалтинговой компании Vygon Consulting.В источнике
С чего всё началось
ТЭС впишут в платежки
Гарантирующие поставщики покупают мощность для населения по специальным регулируемым договорам (РД), доля РД в общей выручке электростанции составляет до 35%. Всего по программе модернизации старых ТЭС за 2022–2031 годы планируется модернизировать более 44 ГВт мощностей за 1,3 трлн руб.
Коммерсантъ18:13
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