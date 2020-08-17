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Интерфакс
Интерфакс

Эксперты заявили о риске скачка цен на электроэнергию к 2031 году

Программа модернизации старых ТЭС объемом 1,3 трлн рублей, рассчитанная на 2022-2031 года, может вызвать резкий рост цен на электроэнергию для населения, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на расчеты экспертов консалтинговой компании Vygon Consulting.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

ТЭС впишут в платежки

Гарантирующие поставщики покупают мощность для населения по специальным регулируемым договорам (РД), доля РД в общей выручке электростанции составляет до 35%. Всего по программе модернизации старых ТЭС за 2022–2031 годы планируется модернизировать более 44 ГВт мощностей за 1,3 трлн руб.
Коммерсантъ18:13
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Росбалт

В России предсказали резкий рост цен на электроэнергию

Росбалт04:43
Интересант

Аналитики предупреждают о риске скачка цен на электроэнергию для россиян из-за модернизации тепловых электростанций

Интересант04:20
Коммерсантъ

ТЭС впишут в платежки

Коммерсантъ18:13
Рамблер

Пока вы спали: тарифы на электричество взлетят

Рамблер04:03
Примечания

Платежи россиян за электроэнергию могут вырасти на 120%

Примечания03:27
Телеканал 360°

Модернизацию ТЭС впишут в платежки — СМИ

Телеканал 360°21:31
Интерфакс

Эксперты заявили о риске скачка цен на электроэнергию к 2031 году

Интерфакс04:06

В Москве актер получил пять лет за аферы с жильем умерших людей

Судом установлено, что в июле 2018 года участники банды изготовили поддельное завещание от имени умершего в сентябре 2017 года мужчины, согласно которому одному из соучастников переходило право собственности на квартиру.
РИА Новости06:50
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В Белоруссии более 600 человек обратились в СК с заявлениями о травмах

«Более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при их задержании сотрудниками правоохранительных органов, и около 100 человек — о получении телесных повреждений в местах временного содержания», — отмечается в сообщении.
Известия06:47
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В Воронеже в больнице умерла сбитая в коляске 4-месячная девочка

В реанимации больницы в Воронеже в субботу, 15 августа скончалась 4-летняя девочка, которую сбил в коляске на ул. Ворошилова водитель автомобиля ВАЗ-2105, сообщило со ссылкой на региональный депздрав РИА «Воронеж» в понедельник, 17 августа.
Kursk.com05:03
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