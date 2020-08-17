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Интерфакс
Интерфакс

Эксперты заявили о риске скачка цен на электроэнергию к 2031 году

Программа модернизации старых ТЭС объемом 1,3 трлн рублей, рассчитанная на 2022-2031 года, может вызвать резкий рост цен на электроэнергию для населения, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на расчеты экспертов консалтинговой компании Vygon Consulting.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

ТЭС впишут в платежки

Платежи граждан к 2031 году вырастут на 120%, до 192 млрд руб. в год, прогнозирует Vygon Consulting, конечные цены на электроэнергию могут увеличиться на 40 коп. за 1 кВт•ч. Регуляторы и участники рынка считают оценку экспертов завышенной, а аналитики ожидают, что часть нагрузки будет переложена с населения на промышленность.
Коммерсантъ18:13
Подробнее о событии
Росбалт

В России предсказали резкий рост цен на электроэнергию

Росбалт04:43
Коммерсантъ

ТЭС впишут в платежки

Коммерсантъ18:13
Интерфакс

Эксперты заявили о риске скачка цен на электроэнергию к 2031 году

Интерфакс04:06
Рамблер

Пока вы спали: тарифы на электричество взлетят

Рамблер04:03
Примечания

Платежи россиян за электроэнергию могут вырасти на 120%

Примечания03:27
Телеканал 360°

Модернизацию ТЭС впишут в платежки — СМИ

Телеканал 360°21:31
Интересант

Аналитики предупреждают о риске скачка цен на электроэнергию для россиян из-за модернизации тепловых электростанций

Интересант04:20

Петтеру Нортугу предъявлены обвинения в хранении кокаина

Прокурор выдвинул двукратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам норвежцу Петтеру Нортугу обвинения в превышении скорости, нахождении за рулем автомобиля в состоянии наркотического опьянения и хранении кокаина, сообщает норвежская газета Verdens Gang.
Петтеру Нортугу предъявлены обвинения в хранении кокаина
РИА Новости07:01
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Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»
РИА Новости00:59
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«Полюс» консолидирует активы «Лензолото»

Совет директоров "Полюса" признал целесообразным и одобрил направление АО "Полюс Красноярск", единственным акционером которого является "Полюс", информационного меморандума владельцам обыкновенных и привилегированных акций "Лензолото".
Finam.Ru03:57

Лукашенко заявил о едином с Путиным мнении в отношении протестов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе визита на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), что он со своим российским коллегой Владимиром Путиным «одного мнения» насчет ситуации, которая сложилась в республике — «заварушка» неслучайна.
Известия07:54
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Влашич и Ловрен вызваны в сборную Хорватии на матчи Лиги наций

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич и защитник петербургского "Зенита" Деян Ловрен вошли в состав сборной Хорватии по футболу на сентябрьские матчи Лиги наций, сообщается на сайте Хорватского футбольного союза (HNS).
РИА Новости07:07

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Идея на несколько лет отошла на второстепенный план из-за неактуальности, так как 31 декабря либо выпадало на выходной, либо объявлялось нерабочим, однако в 2019 году и сейчас дискуссия вновь стала актуальной для россиян, поскольку федеральные власти приняли решение оставить 31 декабря рабочим днем.
Газета.Ru07:39
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В Воронеже умерла в больнице сбитая в коляске 4-месячная девочка

В реанимации больницы в Воронеже в субботу, 15 августа скончалась 4-летняя девочка, которую сбил в коляске на ул. Ворошилова водитель автомобиля ВАЗ-2105, сообщило со ссылкой на региональный депздрав РИА «Воронеж» в понедельник, 17 августа.
Kursk.com05:03
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