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РИА Новости
РИА Новости

Эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

Аналитики называют это падение сильнейшим для весенних месяцев за все время наблюдений, то есть за 16 лет. Согласно исследованию, общая прибыль российского бизнеса за весну этого года составила 1,4 триллиона рублей.В источнике
С чего всё началось
РБК

Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России

Предыдущим убыточным для российского бизнеса в целом месяцем был январь 2015 года, когда причинами кризиса стали обвал цен на нефть и падение курса рубля. Несмотря ни на что, в большинстве регионов России бизнес по итогам трех весенних месяцев все-таки получил прибыль, отмечает FinExpertiza.
РБК17:00
Подробнее о событии
ТАСС

Эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли российского бизнеса

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Телеканал 360°

Падение прибыли бизнеса в России показало 16-летний максимум

Телеканал 360°19:29
Коммерсантъ

Аналитики сообщили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

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Эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

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URA.Ru

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