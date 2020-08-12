Эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

Аналитики называют это падение сильнейшим для весенних месяцев за все время наблюдений, то есть за 16 лет. Согласно исследованию, общая прибыль российского бизнеса за весну этого года составила 1,4 триллиона рублей.