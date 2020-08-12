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РИА Новости
РИА Новости

Эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

Аналитики называют это падение сильнейшим для весенних месяцев за все время наблюдений, то есть за 16 лет. Согласно исследованию, общая прибыль российского бизнеса за весну этого года составила 1,4 триллиона рублей.В источнике
С чего всё началось
РБК

Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России

Март оказался провальным для бизнеса в целом — совокупный убыток за этот месяц составил 277 млрд руб. Предыдущим убыточным для российского бизнеса в целом месяцем был январь 2015 года, когда причинами кризиса стали обвал цен на нефть и падение курса рубля.
РБК17:00
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ТАСС

Эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли российского бизнеса

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URA.Ru

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Аналитики сообщили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

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Телеканал 360°

Падение прибыли бизнеса в России показало 16-летний максимум

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