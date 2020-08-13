Эксперты заявили о сокращении добычи нефти в Венесуэле почти до нуля

Добыча нефти в Венесуэле, имеющей крупнейшие в мире запасы, приближается к нулю, подсчитали эксперты консалтинговой компании IHS Markit. Еще в 2017 году добыча в Венесуэле составляла 2 млн б/с, год назад она упала до 650 тыс. б/с.