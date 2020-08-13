Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Интерфакс
Интерфакс

Эксперты заявили о сокращении добычи нефти в Венесуэле почти до нуля

Добыча нефти в Венесуэле, имеющей крупнейшие в мире запасы, приближается к нулю, подсчитали эксперты консалтинговой компании IHS Markit. Еще в 2017 году добыча в Венесуэле составляла 2 млн б/с, год назад она упала до 650 тыс. б/с.В источнике
Подробнее о событии
Деловое.ТВ

Добыча нефти в Венесуэле может сократиться до нуля

Деловое.ТВ15:07
ИА Красная Весна

IHS Markit сделал прогноз дальнейшего падения нефтедобычи в Венесуэле

ИА Красная Весна14:09
Интерфакс

Эксперты заявили о сокращении добычи нефти в Венесуэле почти до нуля

Интерфакс13:31
Эхо Москвы

Добыча нефти в Венесуэле, по оценкам экспертов, приближается к нулю

Эхо Москвы13:32

Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии

Литва, Латвия, Эстония и Польша приняли декларацию, по которой предлагают стать посредниками по урегулированию ситуации в Белоруссии, сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы.
Городовой13:27
542

СК Белоруссии отрицает следственные действия в офисе «Яндекса»

«Следственный комитет и Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах "Яндекс" и Uber»,— сообщается в Telegram-канале «Sputnik Беларусь».
Коммерсантъ09:06
1

Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости10:32
74

Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавируса

Американского лидера Дональда Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
RT на русском14:43
19

Мэр Жодино отказался отвечать протестующим на вопрос о своей отставке

Один из протестующих спросил господина Заблоцкого, знал ли тот о тех жестоких задержаниях случайных прохожих, которые проводят в городе силовики в дни после объявления результатов президентских выборов.
Коммерсантъ14:59
24

Спецслужбы США считают, что ПО Fancy Bear угрожает Пентагону

Американские спецслужбы полагают, что программное обеспечение, которым якобы пользуются хакеры из группировки Fancy Bear, представляет угрозу телекоммуникационным системам служб безопасности США и непосредственно Пентагону.
ТАСС13:21
49