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РБКРБКЭксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто

На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб. Как следует из исследования «Финэкспертизы» (есть у РБК), если в 2015–2017 годах таких машин становилось все больше, то в 2018-м, наоборот, стало меньше на 26,5% (2927 против 2162 соответственно).
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с чего всё началось

Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто

На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб. Как следует из исследования "Финэкспертизы" (есть у РБК), если в 2015 – 2017 годах таких машин становилось все больше, то в 2018-м, наоборот, стало меньше на 26,5% (2927 против 2162 соответственно).
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В России с налогового учета исчезло более четверти элитных авто

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Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных машин

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:26, Ашберн
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