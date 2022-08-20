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Эксперты: жара не мешает Европе копить газ на черный день, поскольку уровень спроса упал

Согласно данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), на 17 августа европейские ПХГ заполнены на 75,88%.
РИА Новости
Во-вторых, жара привела к засухе, опустив уровень воды в реках и водоемах, что осложняет поставки угля, использование АЭС и самой гидрогенерации, сообщала на текущей неделе аналитическая Rystad Energy.
ПРАЙМ
В сложившейся ситуации повышается спрос на газ, но и ПХГ продолжают заполняться.
ПРАЙМ
Опрошенные РИА Новости эксперты сходятся во мнении, что Европе удается сохранять темпы закачки газа в "подземки" главным образом за счет общего падения спроса, а также введенных в ЕС мер экономии.
РИА Новости

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Эксперты рассказали о проблемах с закачкой газа в Европе
ИА Красная Весна03:26
Эксперты: жара не мешает Европе копить газ на черный день, поскольку уровень спроса упал
РИА Новости01:41
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