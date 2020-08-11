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Эксперты ждут 80 рублей за доллар

Эксперт не исключает, что пара доллар-рубль вполне может пойти вверх на тест уровней 80 за доллар в ближайшие два месяца. По более консервативному сценарию российская валюта закрепится на уровне 75 рублей за доллар. Ранее эксперт спрогнозировал курс доллара до конца лета.В источнике
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Topdaynews.ru

Эксперт: Рубль нанесет ответный удар доллару и евро

Topdaynews.ru10:37
АБН

Эксперты ждут 80 рублей за доллар

АБН08:29
Дума ТВ

Эксперт: рубль стабилизировался и готов нанести ответный удар по зарубежным валютам

Дума ТВ07:55
Live24

Рубль готов нанести ответный удар евро

Live2404:53
Российская газета

Рубль нанесет ответный удар доллару и евро

Российская газета23:00

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Экс-сотрудника Генпрокуратуры РФ осудили за нападение на полицейского

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры РФ Игоря Мыльникова, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского.
Росбалт10:06
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Ветераны «Спартака» требуют пожизненно отстранить судей матча с «Сочи»

Ветераны "Спартака" обратились с письмом к президенту РФС Александру Дюкову и владельцу "красно-белых" Леониду Федуну в связи с судейством в матче Премьер-лиги между москвичами и "Сочи"(2:2). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
Российская газета10:28

Белорусская оппозиция создает «комитет государственного спасения»

«Комитет государственного спасения» создадут оппозиционные силы Белоруссии, об этом рассказал экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало 11 августа в телефонном разговоре с журналистом РИА Новости.
ИА Красная Весна09:33
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Литва предоставила Тихановской визу на один год

Светлане Тихановской предоставлена виза на один год и место для проживания в Литве В Литве заявили, что лидеру белорусской оппозиции ничего не оставалось, как покинуть страну Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 11.08.2020 (CHELINDUSTRY) Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская покинула свою страну под угрозой задержания, и белорусские власти способствовали ее отъезду.
Chelindustry.ru09:52
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В дальний космос отправят только тех, кто «готов сгореть»

Как подчеркнул руководитель «Роскосмоса», взять с собой много еды и оборудования на борт в таком полёте, поэтому требуется отладить технологию регенерации воздуха, переработки урины в техническую и питьевую воду, выращивания пищи в условиях космического корабля, а также довести до совершенства возможности 3D-печати.
Популярная механикавчера в 09:16
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