Эксперты ждут 80 рублей за доллар
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Эксперт не исключает, что пара доллар-рубль вполне может пойти вверх на тест уровней 80 за доллар в ближайшие два месяца. По более консервативному сценарию российская валюта закрепится на уровне 75 рублей за доллар. Ранее эксперт спрогнозировал курс доллара до конца лета.В источнике