Эксперты ждут 80 рублей за доллар

Эксперт не исключает, что пара доллар-рубль вполне может пойти вверх на тест уровней 80 за доллар в ближайшие два месяца. По более консервативному сценарию российская валюта закрепится на уровне 75 рублей за доллар. Ранее эксперт спрогнозировал курс доллара до конца лета.