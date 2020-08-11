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АБН
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Эксперты ждут 80 рублей за доллар

Эксперт не исключает, что пара доллар-рубль вполне может пойти вверх на тест уровней 80 за доллар в ближайшие два месяца. По более консервативному сценарию российская валюта закрепится на уровне 75 рублей за доллар. Ранее эксперт спрогнозировал курс доллара до конца лета.В источнике
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Российская газета

Рубль нанесет ответный удар доллару и евро

Российская газета23:00
Дума ТВ

Эксперт: рубль стабилизировался и готов нанести ответный удар по зарубежным валютам

Дума ТВ07:55
Live24

Рубль готов нанести ответный удар евро

Live2404:53
АБН

Эксперты ждут 80 рублей за доллар

АБН08:29

Экс-сотрудника Генпрокуратуры РФ осудили за нападение на полицейского

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры РФ Игоря Мыльникова, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского.
Росбалт10:06
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«Спартак» поддержал озвученные в письме ветеранов клуба требования

Московский "Спартак" поддерживает требования ветеранов клуба, которые были озвучены в их письме, написанном после матча первого тура чемпионата России по футболу с "Сочи", заявил РИА Новости директор департамента по связям с общественностью клуба Антон Фетисов.
РИА Новости09:52