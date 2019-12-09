Финансы

СаминвесторСаминвесторЭксперты ждут от ЦБ пятого подряд снижения ключевой ставки

Сегодня, 10 декабря 2019 года, стало известно, что большинство экспертов ждут от Центробанка РФ пятого подряд снижения ключевой ставки - с 6,5% до 6,25%. При этом не все эксперты считают такой шаг обоснованным, даже с учётом того, что годовая инфляция в ноябре опустилась до 3,5%, сообщает «РБК».
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