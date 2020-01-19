Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых. Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
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Эксперты дали прогноз на ставки по банковским вкладам

Deita.ruвчера в 18:45

«Смерть» банковских вкладов предопределила развитие инвестиционного рынка России

Экономика сегодня05:13

Ставки по рублевым вкладам вновь упали и приближаются к инфляции

АМИТЕЛвчера в 22:02

Эксперт оценил смену интереса россиян от вкладов к другим финансовым инструментам

RT на русском08:03

Процентные ставки по вкладам рухнули до исторического минимума

Красная веснавчера в 10:30

Доход нам только снится

Российская газетавчера в 10:30

Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

РИА Новостивчера в 00:00
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Армия и оружие

Лукашенко сменил военное руководство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 05:52
Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

Lenta.ru 06:55
Шоу-бизнес

Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards

Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
Sunmag.me 06:47
Общество

Oxfam: более двух тысяч миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек

Состояние 2153 миллиардеров в 2019 году было больше, чем у 4,6 миллиарда человек, говорится в докладе объединения по борьбе с бедностью Oxfam.
РИА Новости 05:26
Энергетика

В Литву пришёл очередной груз СПГ от «Новатэк»

В литовской Клайпеде отгружен очередной груз сжиженного природного газа российской компании «Новатэк», который прибыл из порта Высоцк, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 января.
REGNUM 06:54
Происшествия

В Перми пять человек погибли после прорыва трубы в отеле

Пять человек погибли в результате прорыва трубы с горячей водой в отеле в Перми, еще трое пострадали, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 00:00
Политика

Власти Крыма и Севастополя установили границы между субъектами

Глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев подписали документ, устанавливающий границы между субъектами.
РЕН ТВ 07:04
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 05:44
Спорт

Александр Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира

Студент Пензенского государственного университета Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 километров на Кубке мира в чешском Нове-Место в воскресенье, 19 января.
Smi58.ru вчера в 08:19
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Политика

Рабочая группа назвала статьи Конституции, требующие корректировки

Рабочая группа по изменению Конституции РФ разработала предложения президенту Владимиру Путину и представила 14 статей, которым нужны будут корректировки.
News.ru 07:16
Финансы

Рубль повысился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

В свою очередь, курс евро уменьшился на 6 коп. до 68,20 руб. Стоимость нефти Brent повысилась на 1,2% до 65,62 доллара за баррель.
Газета.Ru 02:21
Политика

Макрон и Меркель «потеряли» Путина на саммите в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон растерялись из-за того, что российский лидер Владимир Путин задержался перед церемонией фотографирования на конференции по Ливии в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:30
Происшествия

«Нефтехимик» изучает вопрос о ДТП с возможным участием Захарчука

Хоккейный клуб "Нефтехимик" изучает вопрос о ДТП с возможным участием игрока нижнекамской команды, сообщается в микроблоге команды в Twitter.
РИА Новости 06:58
Биатлон

Чемпионат России по биатлону перенесен в Ижевск из-за плохой погоды

Этап Кубка России является отборочным стартом к чемпионату Европы, который пройдет с 24 февраля по 1 марта.
ТАСС Спорт 07:33
Армия и оружие

На Украине заявили о готовности к силовому возвращению Донбасса

Заместитель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вооруженные силы страны должны быть готовы к сценарию силового возвращения контроля над Донбассом.
Lenta.ru 07:42
Музыка

Певец Дэвид Олни умер на сцене во время концерта

Американский певец и композитор Дэвид Олни скончался во время выступления на своем концерте во Флориде.
Аргументы и Факты 07:43
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ

В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
Интерфакс 08:01
Политика

Axios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США

Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.
РИА Новости 00:32
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги

Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей.
Газета.Ru 02:26
Гаджеты

Nvidia может представить GeForce RTX 3070 и RTX 3080 уже в марте

Новые видеокарты от Nvidia, которые должны будут вернуть уверенное лидерство компании из калифорнийской Санта-Клары, получили названия RTX 3070 и RTX 3080.
Faktom вчера в 08:44
Армия и оружие

Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»

Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Газета.Ru 07:14
Музыка

Поэт Вулых назвал Мишустина автором музыки к песне Лепса

Российский поэт и автор слов к песне Григория Лепса «Зола» Александр Вулых подтвердил, что премьер-министр России Михаил Мишустин является автором музыки к этой песне.
Культуромания 17 января в 04:18
Здоровье

Любимый россиянами продукт оказался опасен для здоровья

Российские специалисты утверждают, что мед один из самых переоцененных человеком продуктов.
Primpress.ru вчера в 21:30
Армия и оружие

Американские военные заблокировали военный патруль РФ в Сирии

Discover24 вчера в 06:55
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Известия вчера в 18:15
Гаджеты

В сети опубликовали первые фотографии Xiaomi Mi 10 Pro

Сегодня в сети появились первые фотографии Xiaomi Mi 10 Pro с камерой на 108 Мп.
Piter.tv 08:00
Происшествия

В Петрозаводске новогодняя световая арка придавила женщину

Новогодняя декоративная арка, установленная на площади Кирова в Петрозаводске, упала на каток и задела двух женщин.
Российская газета 07:41
Политика

Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
Известия вчера в 22:54
Кино

«Холоп» стал вторым по кассовым сборам российским фильмом

Газета.Ru 02:54
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