Экономика
РБКБелоруссия заявила о потере $2 млрд из-за «грязной» нефти из России
Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок «грязной» нефти. Об этом сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает БелТА.
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с чего всё началось
«На показателях экспорта серьёзно сказалось изменение условий торговли Российской Федерацией, несмотря на чёткое выполнение Беларусью обязательств в рамках стратегического партнёрства с этой страной», — приводит БЕЛТА слова Макея.RT на русском03:18
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Общество
Посол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса
По словам дипломата, в Китае коронавирусом ежедневно заражаются несколько сотен человек, а выздоравливают порядка 2 тыс. Смертность от COVID-19 снизилась и сегодня составляет менее 3% в провинции Хубэй, откуда началось распространение заболевания, и 0,55% в других провинциях, пишет ТАСС.
Футбол
В Великобритании детям до 12 лет запретили играть головой
Три из четырех стран Великобритании: Англия, Шотландия и Северная Ирландия запретили детям до 12 лет отрабатывать удары головой.
Происшествия
В Германии автомобиль въехал в толпу людей на карнавале
Автомобиль въехал в толпу людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзен.
Политика
Представитель США в суде объяснил обвинения против Ассанжа
Представитель Соединённых Штатов заявил в лондонском суде, что против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдвинуты обычные уголовные обвинения, а информирование им населения не оправдывает нарушения законов.
Гаджеты
Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs
Для покупки Huawei Mate Xs будет доступен с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ по цене 2 500 евро.
Спорт
Александр Большунов проиграл «Ски Тур» из-за лыж
Катастрофой для сборной России оказался последний, 6-й этап скандинавского «Ски Тура», проходивший в норвежском Тронхейме в виде гонки преследования.
Футбол
Главный тренер «Баварии» предупредил «Челси» насчёт Левандовского
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о нападающем мюнхенской команды Роберте Левандовском в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».
Политика
Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля
Рабочая группа по изменениям в Конституции планирует обсудить с президентом Владимиром Путиным подготовленные поправки 26 февраля, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Общество
Экс-главу ФСИН Реймера освободили по УДО
Здоровье
В Казани рассказали о состоянии пассажиров с лайнера Diamond Princess
Все пациенты находятся в хорошем состоянии. Об этом рассказал главный врач инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
Футбол
Финал Кубка Легенд завершился скандалом
Финальный матч Кубка Легенд, в котором встречались сборная России и команда звезд, завершился громким скандалом.
Политика
Путин назвал главный индикатор успешности нацпроектов
Главным индикатором успешности национальных проектов является продолжительность жизни российских граждан.
Политика
Политолог Соскин заявил, что Украина летит в долговую яму вопреки обещаниям Зеленского
Украинский президент Владимир Зеленский не выполнил обещание о невиданном экономическом росте Украины, считает киевский политолог и экономист Олег Соскин.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Единоборства
Кадыров «ответил за слова» и вышел на ринг с Емельяненко
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко опубликовал фотографии с тренировки по боксу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
Происшествия
В Татарстане уволили учителя труда, пришедшего на урок пьяным
Из средней образовательной школы № 7 Азнакаево был уволен учитель технологии, замеченный на уроке в нетрезвом виде.
Происшествия
В алтайской школе не стали помогать девочке, получившей травму
Как пояснила сегодня, 25 февраля, помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова, инцидент произошёл 19 февраля 2020 года: ученица обратилась к педагогу с жалобой на получение травмы, но преподаватель не предпринял должных мер, впоследствии девочка была доставлена в медицинское учреждение и прооперирована.
Армия и оружие
National Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» покинул Верховную раду
Украинский музыкант, государственный и политический деятель Святослав Вакарчук решил оставить должность депутата Верховной рады.
Общество
Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире
Миллиардер и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт в интервью телеканалу CNBC назвал корпорацию Apple, «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, что ему довелось увидеть.
Политика
Сенаторы-демократы попросят Помпео ввести новые санкции против России
"Лидеры демократов в сенате в понедельник днем направят госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину письмо с требованием ввести санкции против России и потенциально самого президента России Владимира Путина за попытку повлиять на президентские выборы 2020 года", — сообщает издание со ссылкой на свои источники.
Авто
Новый Subaru WRX STI получит новый двигатель
Компания Subaru продолжает работы над новой моделью WRX STI.
Музыка
Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией
Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
Политика
Эрдоган заявил о планирующейся 5 марта двусторонней встрече с Путиным
"Четырехсторонняя встреча с участием (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель и (президента Франции Эммануэля) Макрона пока еще не согласована, но мы договорились о встрече с Путиным 5 марта", - сказал Эрдоган журналистам.
Гаджеты
Компания Realme официально представила флагман Realme X50 Pro 5G
Обычный Realme X50 был представлен в январе, а теперь дошла очередь и для старшей версии Realme X50 Pro 5G.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце начали встречаться в 2010 году. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу.
Общество
В ВОЗ заявили о потенциале пандемии коронавируса
Вспышка коронавируса, которая была зафиксирована в конце прошлого года в китайском Ухане, не является пандемией, но может ею стать.
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Происшествия
Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели
Общество
Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник, 24 февраля, запросила у Конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом, сообщает AP со ссылкой на заявление бюджетного управления Белого дома.