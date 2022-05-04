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Экспорт ФРГ в Россию в марте сократился на 62,3%

Германский экспорт в Россию в условиях санкций, введенных из-за ситуации на Украине, с учетом календарной и сезонной корректировки в марте снизился на 62,3% по сравнению с февралем и достиг $0,9 млрд.
ТАСС
В то же время объем импорта из РФ в Германию в марте сократился на 2,4% - до 3,6 миллиарда евро.
РИА Новости
Что касается внешней торговли Германии в целом, то экспорт страны в марте снизился на 3,3% в месячном выражении, а импорт - вырос на 3,4%. Аналитики прогнозировали снижение экспорта на 2% и рост импорта на 1%.
РИА Новости
Ряд западных компаний заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
РИА Новости

Подробнее о событии

Экспорт ФРГ в Россию в марте сократился на 62,3%
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Экспорт Германии в Россию в марте рухнул на 62,3%
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Немецкий экспорт в Россию в марте снизился на 62,3%
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