ТАССЭкспорт ФРГ в Россию в марте сократился на 62,3%Германский экспорт в Россию в условиях санкций, введенных из-за ситуации на Украине, с учетом календарной и сезонной корректировки в марте снизился на 62,3% по сравнению с февралем и достиг $0,9 млрд.ТАССВ то же время объем импорта из РФ в Германию в марте сократился на 2,4% - до 3,6 миллиарда евро.РИА НовостиЧто касается внешней торговли Германии в целом, то экспорт страны в марте снизился на 3,3% в месячном выражении, а импорт - вырос на 3,4%. Аналитики прогнозировали снижение экспорта на 2% и рост импорта на 1%.РИА НовостиРяд западных компаний заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.РИА НовостиЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаНациональная служба новостейREGNUMПодробнее о событииЭкспорт ФРГ в Россию в марте сократился на 62,3%ТАСС06:49Немецкий экспорт в Россию рухнул на 62,3% в марте из-за санкцийИнтерфакс04:38Экспорт из Германии в Россию за месяц упал на 62,3%ИА Красная Весна06:29Экспорт Германии в Россию в марте рухнул на 62,3%Коммерсантъ05:20Немецкий экспорт в Россию в марте снизился на 62,3%Московский Комсомолец05:19Объем экспорта из Германии в Россию в марте упал до минимума за 20 лет из-за санкцийРИА Новости05:43Германский экспорт в марте снизился на 3,3% к предыдущему месяцу, импорт вырос на 3,4%Финмаркет03:28Показать ещёОценить116Поделиться