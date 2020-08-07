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РЕН ТВ
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Экспорт Германии установил исторический рекорд

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Федерального статистического агентства страны (Destatis), по сравнению с маем импорт ФРГ вырос на 7%, установив рекорд с 2010 года. В июне Германия экспортировала товаров на 96,1 млрд евро, а импортировала - на 80,5 млрд.В источнике
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РЕН ТВ

Экспорт Германии установил исторический рекорд

РЕН ТВ14:39
Lenta.ru

Главная экономика Европы поставила исторический рекорд

Lenta.ru13:53
ИА Красная Весна

Германия показала рекордный рост экспорта с 1990 года

ИА Красная Весна04:20
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Манчестер Сити — Реал 1:1 (2-й тайм)

Эден Азар и Карим Бензема включены в стартовый состав мадридского "Реала" на ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов с английским "Манчестер Сити", сообщается на официальном сайте УЕФА.
Манчестер Сити — Реал 1:1 (2-й тайм)
РИА Новости14:28

Онкологи одобрили снятие ограничений на закупку иностранных лекарств

Положительный отклик получило решение правительства о снятии ограничений при закупках иностранных лекарств для лечения онкогематологических заболеваний у детей в НМИЦ им. Дмитрия Рогачева и пациентских организациях, 7 августа сообщает РБК.
ИА Красная Весна11:39
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Нижегородская область переходит на второй этап снятия ограничений

Нижний Новгород, 7 августа 2020, 20:22 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал решение Координационного штаба по борьбе с коронавирусом о переходе региона на второй этап снятия ограничений 7 августа в рамках режима повышенной готовности.
REGNUM13:22
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Хэмилтон: Есть шанс одержать вторую победу подряд

Льюис Хэмилтон показал лучшее время на тренировках в пятницу, что можно считать заявкой на победу: по словам шестикратного чемпиона мира, если ему удастся выиграть две гонки в Сильверстоуне подряд, это станет невероятным достижением для всей команды Mercedes.
F1news.ru15:20

В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
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Число погибших при жесткой посадке самолета на юге Индии достигло 20

Не менее 20 человек погибли, более 140 получили травмы в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Air India в пятницу в аэропорту города Кожикоде на юге Индии, сообщает Hindustan Times со ссылкой на чиновников.
Интерфакс16:02
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На церемониальных сосудах инков нашли белила из Европы

Авторы работы заключили, что керо из первой и второй группы были окрашены пигментом, привезенным из Европы, а керо третьей группы — пигментом, который изготовили в Андах из местных свинцовых пород, пишет сайт N+1.
Дилетант09:56

Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUM13:41
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Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

В целом глава ведомства отметил, что в преддверии выборов в США другие страны, среди которых Китай, Россия и Иран, будут продолжать использовать "скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять на предпочтения и перспективы американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в Соединенных Штатах и подорвать доверие американского народа к нашему демократическому процессу".
РИА Новости15:35
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Липчане повторно заражаются COVID-19

В коронавирусный госпиталь на базе больницы скорой медицинской помощи в Липецке госпитализировали мужчину, у которого повторно диагностировали COVID-19.
Gorod4807:52
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