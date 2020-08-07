Экспорт Германии установил исторический рекорд
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Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Федерального статистического агентства страны (Destatis), по сравнению с маем импорт ФРГ вырос на 7%, установив рекорд с 2010 года. В июне Германия экспортировала товаров на 96,1 млрд евро, а импортировала - на 80,5 млрд.В источнике