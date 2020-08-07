Главная экономика Европы поставила исторический рекорд
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Импорт главной экономики Европы вырос на 7 процентов по сравнению с маем, поставив рекорд с 2010 года. В июне Германия экспортировала товаров на 96,1 миллиарда евро, а импортировала — на 80,5 миллиарда евро. Профицит внешней торговли ФРГ составил 14,5 миллиарда евро.В источнике
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