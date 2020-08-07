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Lenta.ru
Lenta.ru

Главная экономика Европы поставила исторический рекорд

Импорт главной экономики Европы вырос на 7 процентов по сравнению с маем, поставив рекорд с 2010 года. В июне Германия экспортировала товаров на 96,1 миллиарда евро, а импортировала — на 80,5 миллиарда евро. Профицит внешней торговли ФРГ составил 14,5 миллиарда евро.В источнике
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ИноСМИ

Русская Германия (Германия): экономика упала, но не повредилась (Русская Германия)

ИноСМИ09:03
ИА Красная Весна

Германия показала рекордный рост экспорта с 1990 года

ИА Красная Весна7 августа в 04:20
Экономика сегодня

Главная европейская экономика установила исторический рекорд

Экономика сегоднявчера в 12:55
РЕН ТВ

Экспорт Германии установил исторический рекорд

РЕН ТВ7 августа в 14:39
Lenta.ru

Главная экономика Европы поставила исторический рекорд

Lenta.ru7 августа в 13:53
Народные новости

Экономика Германии установила исторический рекорд

Народные новостивчера в 13:26

Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по результатам экзит-полов, на президентских выборах президента страны набрал 79,7%, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО".
Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов
Интерфакс14:00
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Жена Валерия Цепкало покинула Белоруссию

Одна из трех глав объединенного штаба оппозиции Белоруссии и жена незарегистрированного кандидата на выборы президента Валерия Цепкало Вероника покинула страну из-за опасений уголовного преследования, сообщили «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ07:34
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Истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем

Как писал NEWS.ru, ранее российские истребители были подняты на перехват самолёта-разведчика ВВС Норвегии Р-3С Orion над Баренцевым морем, а над Чёрным морем — разведывательных самолётов Р-8А Poseidon ВМС США, RС-135 ВВС США и беспилотного летательного аппарата MQ-9А Ripper ВВС США.
News.ru13:31
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В Минске задержали главу оппозиционной партии

В Белоруссии задержали у одного из избирательных участков задержали лидера Объединенной гражданской партии, заявил пресс-секретарь штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Анна Красулина 9 августа журналистам.
ИА Красная Весна13:33
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