Экономика

РБКРБКТоварооборот между Россией и Китаем упал на 4,3%

В целом общий объем внешней торговли Китая за пять месяцев 2020 года сократился до $1,65 трлн, то есть на 8% в годовом выражении. По итогам 2019 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% и составил $110,75 млрд. Экспорт в Россию увеличился на 3,6% и достиг $49,7 млрд.
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с чего всё началось

Товарооборот между Россией и КНР за пять месяцев 2020 года упал на 4,3%

Товарооборот между Россией и Китаем за первые 5 месяцев 2020 года сократился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 40,89 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
РИА Новости00:12

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Товарооборот между Россией и Китаем упал на 4,3%

РБК03:04

С начала года товарооборот России и Китая уменьшился на 4,3%

Коммерсантъ01:29

Товарооборот России и Китая сократился на 4,3%

ТАССвчера в 23:23

Внешняя торговля Китая упала на 8% за пять месяцев 2020 года

Интерфакс01:07

Товарооборот между Россией и Китаем в 2020 году упал на 4,3%

Газета.Ru01:00

Товарооборот между КНР и Россией за пять месяцев 2020 года упал на 4,3%

RT на русском01:14

Экспорт Китая в январе-мае 2020 года снизился на 7,7%

РИА Новости00:15
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Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
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Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

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Известия 05 июня в 09:50
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Общество

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Здоровье

Врачи дали рекомендации россиянам на время жары

Российские врачи рассказали о правилах питания и занятия спортом во время летней жары.
Lenta.ru 06:17
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Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

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Политика

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В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске.
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Происшествия

На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку

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Lenta.ru 05 июня в 13:46
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Политика

Путин поручил создать базу генетических данных в России

Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Курчатовского института Александру Благову создать в России национальную базу генетических данных.
BFM.ru вчера в 03:13
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Общество

Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник 05 июня в 08:21
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Происшествия

Жители Васильевского острова в Петербурге остались без электричества

Интерфакс 06:00
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Здоровье

«Кузнецкая крепость» открывается для посещения

Сводка на 7 июня В России за сутки выявлены 8 984 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
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Общество

The Sunday Times узнала о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

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Ведомости 07:12
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Единоборства

Коди Гарбрандт отправил Ассунсао в жесткий нокаут

Allboxing.ru вчера в 23:57
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Валерий Брагин стал главным тренером сборной России по хоккею

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В Калининградской области меняются правила ношения масок и работы ТЦ

В Калининградской области смягчаются ограничения, введённые для противодействия распространению коронавируса.
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Шоу-бизнес

Панин назвал Кокшенова «бездарностью»

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Энергетика

«Газпром» объявил тендер на поставку труб

ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
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Культура

Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди.
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Авто

Genesis поднял цены на свои автомобили в России

Чуть сильнее – на 70 тыс. рублей – подорожал бизнес-седан Genesis G80. Новые цены на него варьируются от 2 930 000 до 4 385 000 рублей.
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Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ

Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске.
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Здоровье

Диетологи назвали самый опасный для здоровья суп

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Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье

Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:46
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Кагарлицкий — о сезоне в СКА: Иногда думал завершить карьеру

Форвард «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий рассказал о прошлом сезоне, который он провел в петербургском СКА.
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Михаил Кокшенов умер от коронавируса

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Forbes назвал самые секретные подлодки России

Журналисты престижного американского журнала Forbes назвали самыми секретными подводными лодками, которые создаются на российских предприятиях, «Хабаровск» и «Белгород».
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В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

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Культурным учреждениям разрешили обменять билеты на ваучеры

Культурным учреждениям разрешили выдавать ваучеры на посещение мероприятий в будущем вместо того, чтобы возвращать деньги за билеты.
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