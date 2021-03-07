Экспорт из Китая в долларовом выражении за первые два месяца 2021 года вырос на 60,6% по сравнению с январем-февралем 2020 года, до $468,8 млрд, свидетельствуют статистические данные главного таможенного управления КНР. Объем импорта в страну вырос на 22,2%, до $365,6 млрд.

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