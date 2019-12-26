Экономика
Вести.ФинансЭкспорт российских сельхозтоваров может превысить в 2019 году $24 млрд
В свою очередь глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что экспорт российских сельхозтоваров может составить в 2019 г. $25 млрд при плане $24 млрд. В 2018 г. Россия поставила за рубеж сельхозтовары на $25,8 млрд, в 2017 г. - на $20,7 млрд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Экспорт агропродукции по итогам 2019 года может превысить 24 млрд долларов
Общественное телевидение России09:11
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 20:35, Ашберн
Общество
Карты говорят: Таро-гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака
ОВЕН (21 марта — 20 апреля) Карты: Влюбленные – Отшельник Все дела Овнов в 2020 году будут подчинены постоянной необходимости выбора, причем иногда не только между «простым» и «понятным», но и между взаимоисключающими вариантами.
Экономика
Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Происшествия
В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»
В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
Политика
WP: Трамп подыскивает замену Помпео
Американский президент Дональд Трамп присматривает кандидатов на должность госсекретаря Майка Помпео на случай, если тот решит оставить пост ради участия в сенатских выборах от штата Канзас.
Общество
Умерла худрук театра «Современник» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни скончалась художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек, сообщила "Интерфаксу" заведующая литературной частью театра Евгения Кузнецова.
Экономика
Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Фигурное катание
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу ЧР
Пара фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу чемпионата России по фигурному катанию среди спортивных пар.
Шоу-бизнес
Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным
Певица Пелагея заявила о расставании со своим супругом - хоккеистом Иваном Телегиным. О разводе она рассказала в своем Instagram.
Армия и оружие
Ракета «Рокот» со спутниками на борту запущена с космодрома Плесецк
«В пятницу, 27 декабря, в 02:11 мск с пусковой установки № 3 площадки № 133 космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчётом Космических войск ВКС осуществлён пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Рокот» с блоком космических аппаратов связи «Гонец-М» и космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Гаджеты
Назван самый покупаемый в России смартфон
Средний чек за год увеличился на шесть процентов — до 16,5 тысячи рублей. Самой продаваемой моделью уходящего года стал Samsung Galaxy A50.
Футбол
В РФС ввели запрет на критику действий арбитров
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что введение запрета на публичную критику судейства стало необходимой мерой.
Политика
Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, следует из журналов заседания Синода, опубликованных в четверг на сайте Русской православной церкви.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Космос
Японский спутник поставил рекорд сверхнизкой орбиты полета
Испытательный спутник «Цубамэ» совершил полет и наблюдения за Землей на сверхнизкой орбите в 167,4 километра, благодаря чему попал в Книгу рекордов Гиннеса, сообщило японское аэрокосмическое агентство (JAXA).
Общество
Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.
Космос
Ученый считает, что на Марс надо отправлять космонавтов-киборгов
Заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков высказался за использование в полетах на Марс «специальных» космонавтов.
Общество
Бывшая жена Зайцева выиграла суд у хоккеиста за право опеки детьми
Защитник Оттавы Никита Зайцев проиграл суд бывшей жене Маргарите Готовцевой по вопросу опеки над детьми.
Экономика
Группа ВЭБа стала владельцем блокпакета НПФ «Благосостояние»
"ВЭБ-лизинг", входящий в группу ВЭБа, стал владельцем блокирующего пакета акций НПФ "Благосостояние", сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Футбол
Бакаев назвал главные причины неудачной игры «Спартака» в 2019 году
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, почему «красно-белые» показывали невнятный футбол перед отставкой Олега Кононова.
Культура
В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне
Единоборства
Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»
Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Происшествия
В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине
Общество
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на ближайшие два дня из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
Общество
Тысячам россиян отказали в назначении страховой пенсии в 2019 году
Получается, что в 2019 году отказ в назначении страховой пенсии получили 15-20 тыс. россиян, пишет «Российская газета».
Экономика
Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20
По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200.
Шоу-бизнес
Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске
Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
Общество
Установлена причина пожара на могиле Децла
Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.