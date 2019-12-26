Экономика

Вести.ФинансВести.ФинансЭкспорт российских сельхозтоваров может превысить в 2019 году $24 млрд

В свою очередь глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что экспорт российских сельхозтоваров может составить в 2019 г. $25 млрд при плане $24 млрд. В 2018 г. Россия поставила за рубеж сельхозтовары на $25,8 млрд, в 2017 г. - на $20,7 млрд.
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Экспорт российских сельхозтоваров может превысить в 2019 году $24 млрд

Вести.Финанс09:17

Экспорт агропродукции по итогам 2019 года может превысить 24 млрд долларов

Общественное телевидение России09:11

Путин: Экспорт агропродукции по итогам года может превысить $24 млрд

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Известия06:43

Путин раскрыл планы РФ по агроэкспорту до 2024 года

SM News06:24

«Выйти на $45 млрд»: Путин назвал «реализуемую задачу» по агроэкспорту

Царьград06:11

Путин назвал объем агроэкспорта России

Rambler News Service06:53
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Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

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Газета.Ru 03:45
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В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
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WP: Трамп подыскивает замену Помпео

Американский президент Дональд Трамп присматривает кандидатов на должность госсекретаря Майка Помпео на случай, если тот решит оставить пост ради участия в сенатских выборах от штата Канзас.
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Умерла худрук театра «Современник» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни скончалась художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек, сообщила "Интерфаксу" заведующая литературной частью театра Евгения Кузнецова.
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Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона

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Тарасова и Морозов выиграли короткую программу ЧР

Пара фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу чемпионата России по фигурному катанию среди спортивных пар.
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Певица Пелагея заявила о расставании со своим супругом - хоккеистом Иваном Телегиным. О разводе она рассказала в своем Instagram.
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«В пятницу, 27 декабря, в 02:11 мск с пусковой установки № 3 площадки № 133 космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчётом Космических войск ВКС осуществлён пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Рокот» с блоком космических аппаратов связи «Гонец-М» и космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
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Назван самый покупаемый в России смартфон

Средний чек за год увеличился на шесть процентов — до 16,5 тысячи рублей. Самой продаваемой моделью уходящего года стал Samsung Galaxy A50.
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RT на русском 24 декабря в 08:18
Политика

Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год

РИА Новости 14:54
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, следует из журналов заседания Синода, опубликованных в четверг на сайте Русской православной церкви.
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Космос

Японский спутник поставил рекорд сверхнизкой орбиты полета

Испытательный спутник «Цубамэ» совершил полет и наблюдения за Землей на сверхнизкой орбите в 167,4 километра, благодаря чему попал в Книгу рекордов Гиннеса, сообщило японское аэрокосмическое агентство (JAXA).
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Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет

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Ученый считает, что на Марс надо отправлять космонавтов-киборгов

Заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков высказался за использование в полетах на Марс «специальных» космонавтов.
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Бывшая жена Зайцева выиграла суд у хоккеиста за право опеки детьми

Защитник Оттавы Никита Зайцев проиграл суд бывшей жене Маргарите Готовцевой по вопросу опеки над детьми.
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Группа ВЭБа стала владельцем блокпакета НПФ «Благосостояние»

"ВЭБ-лизинг", входящий в группу ВЭБа, стал владельцем блокирующего пакета акций НПФ "Благосостояние", сообщила компания на ленте раскрытия информации.
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Бакаев назвал главные причины неудачной игры «Спартака» в 2019 году

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, почему «красно-белые» показывали невнятный футбол перед отставкой Олега Кононова.
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В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

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Получается, что в 2019 году отказ в назначении страховой пенсии получили 15-20 тыс. россиян, пишет «Российская газета».
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Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20

По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200.
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Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
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Установлена причина пожара на могиле Децла

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