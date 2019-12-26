Экономика
ИзвестияЭкспорт агропродукции из России достигнет $24 млрд по итогам 2019 года
Российский экспорт сельскохозяйственной продукции по итогам года составит $24 млрд. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса в четверг, 26 декабря.
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Экспорт агропродукции по итогам 2019 года может превысить 24 млрд долларов
Общественное телевидение России09:11
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