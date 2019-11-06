Экспорт растет на фоне снижения внутреннего спроса Российские автоконцерны на фоне слабого спроса на автомобили на внутреннем рынке наращивают поставки за рубеж. К началу традиционно высокого сезона (сентябрь—декабрь) экспорт автомобилей вырос почти на 30%, в основном за счет легкового сегмента.

с чего всё началось

Наибольший интерес у импортеров вызывают легковые автомобили из РФ (41% экспорта) и прицепы (34%). По данным Федеральной таможенной службы, в период с января по август текущего года экспорт легковых автомобилей в абсолютных цифрах вырос на 32,1% (до 1 млрд долларов).

Экспорт автомобилей из России вырос на 30%

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