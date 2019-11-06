Экономика

Эксперт Северо-ЗападЭксперт Северо-ЗападЭкспорт автомобилей из России вырос на 30%

Наибольший интерес у импортеров вызывают легковые автомобили из РФ (41% экспорта) и прицепы (34%). По данным Федеральной таможенной службы, в период с января по август текущего года экспорт легковых автомобилей в абсолютных цифрах вырос на 32,1% (до 1 млрд долларов).
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось

Машины съезжают из России

Экспорт растет на фоне снижения внутреннего спроса Российские автоконцерны на фоне слабого спроса на автомобили на внутреннем рынке наращивают поставки за рубеж. К началу традиционно высокого сезона (сентябрь—декабрь) экспорт автомобилей вырос почти на 30%, в основном за счет легкового сегмента.
Коммерсантъвчера в 13:35

Подробнее о событии

Экспорт автомобилей из России вырос на треть

Известия04:38

Российские автомобили полюбили за рубежом

Lenta.ru02:44

Экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%

Телеканал 360°вчера в 22:30

Экспорт автомобилей из России вырос в 2019 году почти на 30%

REGNUM02:01

«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%

ТАСС01:16

Экспорт автомобилей из РФ вырос почти на треть

Московский Комсомолец02:29

Машины съезжают из России

Коммерсантъвчера в 13:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 20:01, Ашберн
Футбол

В воротах «Манчестер Сити» играет защитник Уокер

Пауза затянулась до неприличия, и в рамках встал защитник Кайл Уокер, который вышел на поле вместо Рияда Мареза.
Евро-футбол.ру 16:48
Происшествия

Мужчину избили до смерти и бросили на улице в Ногликах

18+ Жители улицы Чехова в Ногликах утром 6 ноября стали свидетелями ужасной картины — посреди дороги лежал труп мужчины.
Сахалин.Инфо вчера в 19:27
Происшествия

Рамиль Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев угрозой изнасилования

Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев, заявил, что совершил преступление из-за угрозы изнасилования.
ИнфоСМИ 14:18
Космос

Робот Федор сообщил о «секретных работах» на МКС

Антропоморфный робот Федор в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что на борту Международной космической станции занимался рядом «секретных вещей», о которых известно только главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.
РБК 29 октября в 19:02
Экономика

Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
РБК вчера в 10:19
Армия и оружие

The New York Times: в Ливию прибыли около 200 российских наемников

В Ливию за последние шесть недель прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы из ЧВК «Вагнер».
Дождь вчера в 14:41
Политика

Украина сообщила о готовности к прекращению транзита российского газа

Оржель сообщил, что Киев готов к остановке транзита российского газа.
Политическая Экспертиза 04 ноября в 23:13
Футбол

«Байер» обыграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Чемпионат 16:52
Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

РИА Новости 07:28
Футбол

«Реал» разгромил «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» одержал крупную победу в матче группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 16:53
Космос

«Вояджер-2» передал сообщение из межзвёздного пространства

Парламентская газета вчера в 04:54
Политика

Назван новый куратор мусорной реформы в правительстве

Преемником Владимира Логинова на посту замминистра природы и экологии, отвечающего за реализацию в стране мусорной реформы, может стать помощник вице-премьера Алексея Гордеева Константин Румянцев, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:42
Политика

Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать

Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
Экономика

У бывшей жены Путина нашли связь с микрокредитным бизнесом

Политсовет 07:49
Спорт

Стадион «Нижний Новгород» перейдет в собственность региона в 2020 году

Стадион «Нижний Новгород» будет передан в собственность Нижегоросдкой области 1 января 2020 года.
REGNUM 12:42
Экономика

Минфин назвал рост доходов бюджета от повышения НДС рекордным

Повышение ставки НДС с 2019 года принесет стране более двух триллионов рублей, следует из документов Минфина, содержащихся в проекте федерального бюджета на следующие три года, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 01:06
Политика

Путин отдельно встретится с президентом Казахстана на форуме в Омске

Планируется, что 7 ноября в Омске, где состоится XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, Путин и Токаев обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки.
ФАН 04:37
Общество

Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России

Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости 19:34
Культура

Сериал «Отчим»: почему Сибирь снимали в Белоруссии, а Андоленко «доставала» Хабарова

Исполнитель главной роли Антон Хабаров жаловался на свою коллегу по площадке Карину Андоленко, говоря о том, что она не прощает ему никаких огрех.
Телепрограмма 07:24
Происшествия

Под Киевом совершено покушение на бизнесмена

Коммерсантъ 19:18
Армия и оружие

Российские подлодки защитят от ядерного удара

Уникальные бронированные укрытия с системами подачи воды, электроэнергии и пара, которые способны защитить подлодки не только от бомб и ракет, но и от ядерного удара, получат российские субмарины.
Газета.Ru 17:36
Технологии

Сбербанк хочет запустить «помощника врача» с искусственным интеллектом

Сбербанк планирует запустить "помощника врача" с искусственным интеллектом, который позволит быстрее и лучше диагностировать заболевание и предлагать необходимое лечение; проект обсуждается с несколькими российскими регионами, рассказал первый зампред правления крупнейшего российского банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в преддверии конференции AI Journey.
РИА Новости 19:04
Общество

Ученые предупредили о чрезвычайной климатической ситуации во всем мире

Более 11 тыс. климатологов из 153 стран подписали открытое письмо, в котором призвали ООН и власти всех государств объявить климатическое чрезвычайное положение.
ТАСС Наука вчера в 10:56
Здоровье

УГМК открыла в Екатеринбурге частный роддом

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) ввела в эксплуатацию вторую очередь негосударственного медицинского центра "УГМК-Здоровье" в Екатеринбурге.
Екатеринбург в интернете вчера в 06:58
Политика

Матвиенко отреагировала на заявления депутата Рашкина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам направить обращение в комиссию Государственной думы по этике после заявления депутата Валерия Рашкина, обвинившего вице-спикера Совфеда в создании препятствий для проверки в отношении обвиняемого в убийствах и участии в преступной группировке экс-сенатора Рауфа Арашукова.
Известия 04:23
Происшествия

Российский паром сел на мель около Стокгольма

РИА Новости 13:57
Происшествия

К поискам рыбаков в Японском море подключились сахалинские спасатели

REGNUM 01:42
Происшествия

Возбуждено второе уголовное дело в отношении экс-мэра Игоря Пушкарева

Согласно материалам уголовного дела, бывшему чиновнику за предоставленные ООО «Флагман-Авто» преимущества инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, а также присвоение чужого имущества в особо крупном размере.
ВЕСТИ: Приморье 13:17
Гаджеты

Lenovo One объединит Windows и Android

Китайский бренд Lenovo работает над новой системой, которая объединит ОС Windows и Android. Речь идёт о некоем продукте Lenovo One.
Игромания.ру 16:39
Наука

Ученые назвали ингредиенты пищи, вызывающие гипераппетит

РИА Новости вчера в 04:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное