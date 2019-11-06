Экспорт растет на фоне снижения внутреннего спроса Российские автоконцерны на фоне слабого спроса на автомобили на внутреннем рынке наращивают поставки за рубеж. К началу традиционно высокого сезона (сентябрь—декабрь) экспорт автомобилей вырос почти на 30%, в основном за счет легкового сегмента.

с чего всё началось

Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".

«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%

Единоборства Комиссия запретила Ковалеву драться до января Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) запретила российскому боксеру Сергею Ковалеву проводить бои до января 2020 года.

Экономика «Собеседник»: за крупнейшими МФО в России стоят экс-супруга Путина, дети олигархов и госменеджеры За крупнейшей микрофинансовой организацией страны стоит также бывшая супруга президента России Людмила Путина (она же Очеретная и Шкребнева).

Здоровье Полмиллиона за ошибку: названы размеры компенсаций пациентам за неправильный диагноз Эксперты назвали размеры компенсаций, которые может получить пациент, если медучреждение некачественно оказало услуги или неверно установило диагноз.

Общество РБК: в российских тюрьмах могут заблокировать сотовую связь Как сообщает РБК, депутат Госдумы Александр Хинштейн намерен внести в нижнюю палату парламента проект закона, который позволит отключать определенные номера от сотовой связи через операторов.

Гаджеты Лиза Су пообещала чипы AMD Ryzen 4000 в начале 2020 года Генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила, что новое поколение APU Ryzen 4000 семейства Renoir запустят в начале следующего года.

Политика Медведев уволил замглавы Минприроды, курировавшего мусорную реформу Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Культура Яблочный ноябрь: из чего состоит онлайн-кинотеатр Apple TV+ С 1 ноября всем владельцам Macbook, iPad и iPhone более чем в 100 странах мира стал доступен «домашний» стриминговый сервис AppleTV+, анонс которого состоялся весной.

Политика Владимир Зеленский назначил внештатным советником американского юриста Как отмечает местная пресса, юрист специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ.

Политика В Омске ждут президентов России и Казахстана Завтра Омск посетят президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. На этот день запланировано пленарное заседание.

Общество В Челябинской области забеременели три воспитанницы детдома В Центре помощи детям Чесменского района Челябинской области отрицать произошедшее не стали, сообщив, что директор учреждения Татьяна Ворожева сейчас находится на совещании в Челябинске, поэтому пока не может прокомментировать информацию.

Кино Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.

Политика МИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.

Происшествия Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.

Политика Путин назвал Большую российскую энциклопедию заменой «Википедии» Президент России Владимир Путин предложил заменить «Википедию» на Большую российскую энциклопедию.

Происшествия Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Кино Фильм «Джокер» выдвинут на «Оскар» в 16 номинациях Сенсационный фильм Тодда Филиппса "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли выдвинут на премию Американской киноакадемии в шестнадцати номинациях.

Происшествия В деле полковника ФСБ Черкалина фигурирует женщина В предполагаемой группировке мошенников, возглавляемой начальником банковского отдела управления "К" ФСБ России Кирилла Черкалина, состояла женщина - гендиректор ООО "Бор-реконструкция" Елена Глазкова.

Экономика Минфин РФ предложил приватизировать «Транснефть», РЖД, «Аэрофлот», «Россети», «Русгидро» Минфин РФ предложил повторно рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей", "Русгидро", это можно будет сделать после 2020 года, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

Политика Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Армия и оружие Зеленский поручил внедрить систему НАТО для управления войсками Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны республики Андрею Загороднюку до конца года внедрить в Вооруженные силы новую систему руководства и управления силами обороны, соответствующую стандартам НАТО.

Транспорт Аэроэкспресс в Шереметьево войдет в состав одного из диаметров Аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево будут интегрированы в Московские центральные диаметры и начнут отправляться из Одинцова.

Политика «Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.

Авто Компания BMW представила экстремальное купе M2 CS Баварский бренд BMW выпустил экстремальную версию "заряженного" купе BMW M2, которое может использоваться на дорогах общего пользования.