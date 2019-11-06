Экономика

ИзвестияИзвестияЭкспорт автомобилей из России вырос на треть

Самый большой вклад в увеличение экспорта из России внесли легковые машины (41% роста) и прицепы (34%). По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за девять месяцев 2019 года продажи автомобилей в России сократились на 2%, до 1,27 млн штук.
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с чего всё началось

Машины съезжают из России

Экспорт растет на фоне снижения внутреннего спроса Российские автоконцерны на фоне слабого спроса на автомобили на внутреннем рынке наращивают поставки за рубеж. К началу традиционно высокого сезона (сентябрь—декабрь) экспорт автомобилей вырос почти на 30%, в основном за счет легкового сегмента.
Коммерсантъвчера в 13:35

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Экспорт автомобилей из России вырос на треть

Известия04:38

Российские автомобили полюбили за рубежом

Lenta.ru02:44

Машины съезжают из России

Коммерсантъвчера в 13:35

Экспорт автомобилей из России вырос в 2019 году почти на 30%

REGNUM02:01

«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%

ТАСС01:16

Экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%

Телеканал 360°вчера в 22:30

Экспорт автомобилей из РФ вырос почти на треть

Московский Комсомолец02:29
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Политика

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Происшествия

Чрезвычайную ситуацию объявили в аэропорту Амстердама

Чрезвычайная ситуация объявлена в среду, 6 ноября, вечером в голландском аэропорту Схипхол.
Lenta.ru 14:45
Футбол

Локомотив — Ювентус 1:2

Аарон Рэмзи на всякий случай добил мяч в сетку Так Кришиану Роналду забил свой первый гол со штрафного в составе "Ювентуса".
Вести.Ru 13:08
Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru 04:16
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян

Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Политика

Бывший глава МИД Украины рассказал о перепалке с Лавровым

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что в процессе переговоров в Минске у него произошла эмоциональная перепалка с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Lenta.ru 06:59
Происшествия

Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 13:16
Политика

Назван новый куратор мусорной реформы в правительстве

Преемником Владимира Логинова на посту замминистра природы и экологии, отвечающего за реализацию в стране мусорной реформы, может стать помощник вице-премьера Алексея Гордеева Константин Румянцев, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:42
Происшествия

В Azur Air планируют устранить в срок замечания Росавиации

«Azur Air планирует устранить в назначенный срок все замечания и несоответствия, представить в Росавиацию соответствующий пакет документов с полной доказательной базой», — заявила Матюшина.
RT на русском 11:23
Происшествия

Российский паром сел на мель около Стокгольма

РИА Новости 13:57
Политика

Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать

Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
Происшествия

Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ

Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru 02:50
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Автоновости дня вчера в 03:55
Общество

Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»

РБК 09:48
Политика

Волкер рассказал о жалобе Трампа на попытку Украины вмешаться в выборы

Экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщил, что Дональд Трамп подозревал Украину в попытке вмешательства в выборы президента США в 2016 году.
Росбалт вчера в 20:30
Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна "Укроборонпром", и поручил правительству разобраться в ситуации.
РИА Новости 07:28
Происшествия

Раскрыта цель нападения на бывшего мэра российского города

Возглавлявший Киселевск на протяжении 16 лет Лаврентьев был убит рядом с собственным домом в окрестностях города в ночь на 1 ноября.
Lenta.ru 13:26
Экономика

Аналитики ЦБ назвали годовой предел роста ВВП России

Счетная палата ожидает, что максимум роста экономики России в 2019 году составит 1%. Всемирный банк также оценивает рост ВВП по итогам 2019 года в 1%. При этом прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на 2019 год равен 1,3%.
KM.ru 13:17
Политика

Представитель Зеленского в кабмине Герус и экс-депутат Рады Ляшко подрались в аэропорту

Бывший депутат Верховной рады восьмого созыва, лидер Радикальной партии Олег Ляшко и представитель президента Украины в правительстве страны, глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус подрались в аэропорту Борисполь.
ТАСС 14:21
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

Известия 08:43
Хоккей

Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии

Нева Спорт 00:13
Здоровье

Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма

Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.
Российская газета 08:28
Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa вчера в 23:13
Армия и оружие

Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

REGNUM 12:19
Футбол

Динамо (Загреб) — Шахтер 0:0 (1-й тайм)

Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 13:55
Экономика

Госдума ограничивает займы в ломбардах

Максимальную сумму, которую можно будет взять в виде займа в ломбарде, ограничат. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме.
Российская газета 08:49
Шоу-бизнес

Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной

Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 04 ноября в 10:45
Экономика

Занять у Путиной. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года, сообщил на прошлой неделе Центральный банк.
Собеседник вчера в 17:05
Футбол

Гомеш обратился к болельщикам после ужасной травмы

Португальский полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш поблагодарил болельщиков за поддержку после травмы, полученной в матче 11-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (1:1). На португальце нарушил правила нападающий гостей Сон Хен Мин, после чего он неудачно упал на газон, и вдобавок в него врезался защитник Серж Орье.
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Шоу-бизнес

У дочери телеведущей Гузеевой обнаружили опухоль

Дочь ведущей Первого канала Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи снова диагностировали у нее опухоль.
Lenta.ru 12:27
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