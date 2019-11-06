Экономика

ИзвестияИзвестияЭкспорт автомобилей из России вырос на треть

Самый большой вклад в увеличение экспорта из России внесли легковые машины (41% роста) и прицепы (34%). По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за девять месяцев 2019 года продажи автомобилей в России сократились на 2%, до 1,27 млн штук.
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с чего всё началось

Машины съезжают из России

В этом году правительство направило на поддержку экспорта машиностроения не менее 4,5 млрд руб. В январе — сентябре продажи автомобилей в РФ сократились на 2%, до 1,27 млн штук, по данным АЕБ, впервые за два года.
Коммерсантъвчера в 13:35

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Экспорт автомобилей из России вырос в 2019 году почти на 30%

REGNUM02:01

Российские автомобили полюбили за рубежом

Lenta.ru02:44

Экспорт автомобилей из РФ вырос почти на треть

Московский Комсомолец02:29

Экспорт автомобилей из России вырос на треть

Известия04:38

«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%

ТАСС01:16

Экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%

Телеканал 360°вчера в 22:30

Машины съезжают из России

Коммерсантъвчера в 13:35
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Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Lenta.ru 02:50
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Энергетика

«Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа

В «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, в том числе наложенный Киевом антимонопольный штраф.
RT на русском 06:54
Политика

Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре

Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:13
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости 05:57
Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В.А. Малышева.
REGNUM 07:48
Наука

Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»

Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Экономика

Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
REGNUM вчера в 01:56
Общество

Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском вчера в 10:35
Происшествия

Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк

Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
РИА Новости вчера в 06:36
Политика

МИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.
Коммерсантъ 03:19
Общество

Кипр намерен отозвать ошибочно выданные «золотые паспорта»

Власти Кипра отзовут выданные иностранным инвесторам паспорта республики, если окажется, что они достались им по ошибке.
Новые Известия 06:29
Общество

Россияне рассказали, насколько доверяют полиции

Треть россиян положительно оценивают работу полиции в их регионе — 36%, еще почти половина – средне — 47%.
SM News 06:18
Политика

Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать

Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
Политика

Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
Общество

Налоговая служба заблокировала счета экс-футболиста «Зенита» Кержакова

Федеральная налоговая служба Российской Федерации (ФНС России) заблокировала доступ к счетам экс-футболиста петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кержакова.
Газета.Ru 03:33
Общество

Суд отклонил иск москвички о незаконности системы распознавания лиц

Савёловский суд Москвы отклонил иск Алёны Поповой с просьбой признать незаконным использование системы видеораспознавания лиц в столице, передаёт РИА Новости.
RT на русском 05:19
Автоспорт

Renault может покинуть Формулу 1 в конце 2019 года

В конце октября стало известно о том, что новое руководство Renault пересматривает все активы и планы компании, включая проект заводской команды в Формуле 1. По слухам, новый исполнительный директор концерна Клотильда Дельбо выступает против участия в Ф1.
Autosport.com.ru 02:49
Происшествия

Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому

Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 06:04
Происшествия

Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки

Как уточняют СМИ, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская" успел почти полностью прожевать две купюры, номиналом 1 и 5 тысяч рублей, еще четыре банкноты по тысяче рублей сотрудники полиции смогли вытащить у него из рта, пишет агентство РИА Новости.
Вести.Ru 07:19
Транспорт

14 поездов застряли в пути из-за непогоды

Время задержек составляло до 8 часов. Как отметили в компании, по состоянию на 04:00 утра 6 ноября задержано 14 пассажирских поездов.
Петрозаводск говорит 00:42
Авто

На шоу SEMA представили электрический Ford Mustang

Пока весь мир ждёт электрический кроссовер, вдохновлённый моделью Ford Mustang, американская компания привезла на тюнинг-шоу SEMA сам масл-кар, который получил полностью электрическую силовую установку.
За рулем Кубань вчера в 15:09
Происшествия

В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома

В Челябинской области организована проверка после выявления беременности у трех воспитанниц детского дома.
Российская газета 06:27
Технологии

Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»

Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Общество

Росстат назвал среднюю зарплату школьного учителя

В июле Росстат сообщил, что зарплаты 20% работников сферы образования оказались ниже 14,7 тыс. рублей в месяц, а 7% получали ниже минимального размера оплаты труда, установленного в объеме 11,28 тыс. рублей.
ТАСС 06:32
Армия и оружие

Эрдоган заявил о задержании жены главаря ИГ аль-Багдади

Силы безопасности Турции задержали в Сирии жену главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 07:32
Фигурное катание

Жулин объяснил, почему у Загитовой появились проблемы с прыжками

Sport24.ru 07:08
Экономика

Глава ФТС доложил Медведеву о перевыполненных планах

"В целом все задачи, которые были поставлены перед Федеральной таможенной службой, прогнозное задание выполнено по девяти месяцам на 102%, в доход федерального бюджета перечислено 4 трлн 280 млрд рублей", - сказал глава ФТС.
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Единоборства

Отец Нурмагомедова допустил бой сына с боксером Мейвезером

Российская газета 06:24
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Стартовали продажи обновленного внедорожника Nissan Terra

Дилеры японского автомобильного бренда Nissan начали продажи обновленного внедорожника Terra.
Car.ru 00:12
Как работают Яндекс.Новости?
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