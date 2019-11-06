В этом году правительство направило на поддержку экспорта машиностроения не менее 4,5 млрд руб. В январе — сентябре продажи автомобилей в РФ сократились на 2%, до 1,27 млн штук, по данным АЕБ, впервые за два года.

с чего всё началось

Самый большой вклад в увеличение экспорта из России внесли легковые машины (41% роста) и прицепы (34%). По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за девять месяцев 2019 года продажи автомобилей в России сократились на 2%, до 1,27 млн штук.

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