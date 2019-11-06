Экономика
ИзвестияЭкспорт автомобилей из России вырос на треть
Самый большой вклад в увеличение экспорта из России внесли легковые машины (41% роста) и прицепы (34%). По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за девять месяцев 2019 года продажи автомобилей в России сократились на 2%, до 1,27 млн штук.
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с чего всё началось
Экспорт растет на фоне снижения внутреннего спроса Российские автоконцерны на фоне слабого спроса на автомобили на внутреннем рынке наращивают поставки за рубеж. К началу традиционно высокого сезона (сентябрь—декабрь) экспорт автомобилей вырос почти на 30%, в основном за счет легкового сегмента.Коммерсантъвчера в 13:35
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Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян
Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.
Интерфакс 09:21
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Армия и оружие
Россия получила секретную израильскую противоракету
ГЛАС.RU 04 ноября в 01:50
Политика
Миллер объявил условия нового контракта по транзиту газа с Киевом
Глава компании "Газпром" Алексей Миллер и уполномоченный правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Геoрг Граф Вальдерзее обговорили взаимодействие российской компании и Киева с 2020 года в данной сфере.
Газета.Ru 10:40
Армия и оружие
Посадку Су-33 на «Адмирала Кузнецова» показали на видео
«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) представила видео первой в истории посадки тяжелого палубного истребителя Су-27К (Су-33) на авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», состоявшейся в ноябре 1989 года.
Lenta.ru 10:11
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
РИА Новости 00:53
Авто
Aston Martin представил первый в своей истории мотоцикл
Британский автопроизводитель Aston Martin выпустил первый в истории марки мотоцикл, который получил название AMB 001.
Известия вчера в 11:20
Происшествия
Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен
Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС 10:53
Политика
Медведев уволил замглавы Минприроды
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Владимира Логинова от должности заместителя руководителя Министерства природных ресурсов и экологии.
RT на русском 03:50
Политика
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В. А. Малышева.
REGNUM 07:48
Армия и оружие
Министр ВМС США призвал избежать зависимости от РФ и Китая
Особенное беспокойство у Спенсера вызывает Китай, который «стремится использовать другие страны в своих целях» и ищет рычаги давления на развивающиеся страны.
Росбалт вчера в 15:58
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Радио Sputnik 04:44
Политика
В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен
Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.
REGNUM 05:09
Общество
Президент внес приятные изменения по транспортному налогу
Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
Упрощёнка 07:23
Кино
Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»
Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
News.ru 03:39
Авто
Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX
Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
32CARS.ru 00:30
Авто
Электрический Ford Mustang Lithium удивил «механикой»
Интересно, что роль трансмиссии играет не одно - или двухступенчатый редуктор, а шестискоростная "механика" Getrag MT 82, модифицированная тюнинг-фирмой Calimer Transmissions.
Драйв 10:34
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу об «аргентинском кокаине»
Российская генеральная прокуратура утвердила обвинение по делу о контрабанде кокаина из Аргентины.
Вести.Ru 09:29
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка
46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
ТВ Центр 07:05
Общество
Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова
Минобороны назвало «абсолютной ложью» сообщение Telegram-канала Baza о том, что обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой «опустить» его.
РБК 10:08
Армия и оружие
ВКС России «прожарили» вакуумными бомбами бандформирования в Сирии
Военно-промышленный курьер 10:14
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Наука
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Группа международных ученых заявила, что при сохранении сегодняшнего уровня выбросов углекислого газа человечество ждет «неописуемые страдания».
7 новостей вчера в 23:41
Игры
Брешь в лаунчере Epic Games Store позволяет играть бесплатно
Суть бреши в том, что если на компьютере был аккаунт с купленной игрой и установленной игрой, то любой аккаунт запущенный на этом компьютере сможет играть в неё даже без покупки.
Goroday.ru 10:22
Футбол
Конфликт с президентом «Наполи» может лишить Анчелотти работы
Анчелотти решения Де Лаурентиса не оценил, и в знак своего протеста проигнорировал пресс-конференцию после матча Лиги чемпионов против "Зальцбурга" (1:1). В результате сложившейся ситуации Анчелотти потерял доверие со стороны босса.
Вести.Ru 09:49