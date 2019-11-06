Экономика

ИзвестияИзвестияЭкспорт автомобилей из России вырос на треть

Самый большой вклад в увеличение экспорта из России внесли легковые машины (41% роста) и прицепы (34%). По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за девять месяцев 2019 года продажи автомобилей в России сократились на 2%, до 1,27 млн штук.
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с чего всё началось

Машины съезжают из России

Экспорт растет на фоне снижения внутреннего спроса Российские автоконцерны на фоне слабого спроса на автомобили на внутреннем рынке наращивают поставки за рубеж. К началу традиционно высокого сезона (сентябрь—декабрь) экспорт автомобилей вырос почти на 30%, в основном за счет легкового сегмента.
Коммерсантъвчера в 13:35

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Эксперты прогнозируют увеличение экспорта рыбы из России до $4,83 млрд

ТАСС10:15

Экспорт автомобилей из России вырос на треть

Известия04:38

Машины съезжают из России

Коммерсантъвчера в 13:35

Экспорт автомобилей из РФ вырос почти на треть

Московский Комсомолец02:29

Экспорт автомобилей из России вырос в 2019 году почти на 30%

REGNUM02:01

Экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%

Телеканал 360°вчера в 22:30

Российские автомобили полюбили за рубежом

Lenta.ru02:44
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Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян

Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
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В Забайкалье расстрелявший сослуживцев солдат увиделся с отцом

Newvz.ru 02:55
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

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Интерфакс 09:21
Происшествия

Росавиация может ограничить деятельность Azur Air

Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
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UfaTime.ru 09:40
Армия и оружие

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ГЛАС.RU 04 ноября в 01:50
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Газета.Ru 10:40
Армия и оружие

Посадку Су-33 на «Адмирала Кузнецова» показали на видео

«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) представила видео первой в истории посадки тяжелого палубного истребителя Су-27К (Су-33) на авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», состоявшейся в ноябре 1989 года.
Lenta.ru 10:11
Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

РИА Новости 00:53
Авто

Aston Martin представил первый в своей истории мотоцикл

Британский автопроизводитель Aston Martin выпустил первый в истории марки мотоцикл, который получил название AMB 001.
Известия вчера в 11:20
Происшествия

Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен

Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС 10:53
Политика

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Владимира Логинова от должности заместителя руководителя Министерства природных ресурсов и экологии.
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Политика

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Общество

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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин

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Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
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Генпрокуратура утвердила обвинение по делу об «аргентинском кокаине»

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