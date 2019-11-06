Авто
ИзвестияЭкспорт автомобилей из России вырос на треть
Самый большой вклад в увеличение экспорта из России внесли легковые машины (41% роста) и прицепы (34%). По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за девять месяцев 2019 года продажи автомобилей в России сократились на 2%, до 1,27 млн штук.
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с чего всё началось
Экспорт растет на фоне снижения внутреннего спроса Российские автоконцерны на фоне слабого спроса на автомобили на внутреннем рынке наращивают поставки за рубеж. К началу традиционно высокого сезона (сентябрь—декабрь) экспорт автомобилей вырос почти на 30%, в основном за счет легкового сегмента.Коммерсантъвчера в 13:35
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 07:21, Ашберн
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
Политика
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru вчера в 08:30
Происшествия
Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому
Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 06:04
Политика
Путин раскрыл число сорванных ФСБ терактов
Накануне стало известно, что ФСБ сорвала теракт джихадиста в Москве. Подозреваемый Талант Онуров был заключен под стражу.
Lenta.ru 06:28
Культура
Умер актер Жигалин из сериала «Улицы разбитых фонарей»
В Самаре умер российский актер Виталий Жигалин, ему было 47 лет. Артист ушел из жизни пятого ноября.
ТВ Центр 04:55
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Экономика
Онлайн-экспорт прирастает одеждой
Объем розничных продаж за рубеж через интернет вырастет на 24% Объем розничного онлайн-экспорта из России вырастет на 24% в этом году и составит $817 млн, прогнозируют Data Insight и eBay.
Коммерсантъ 04:00
Энергетика
Миллер назвал условия нового транзитного контракта с Украиной
Если Украина не завершит эту работу к новому году, Газпром согласен продлить действующий транзитный договор на переходный период и учесть условия на рынке, отметил глава компании.
REGNUM 06:48
Армия и оружие
Российские военные отработали оборону военной базы в Таджикистане
Подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане отработали оборону военного городка Душанбинского гарнизона в рамках учений.
RT на русском 04:41
Политика
Бывший американский дипломат призвал США признать Крым российским
В числе трёх основных шагов по нормализации отношений Ортблад и Мета называют признание Соединёнными Штатами того факта, что Крым останется частью России.
RT на русском 05:52
Кино
«Терминатор» возглавил американский прокат
Piter.tv вчера в 07:09
Происшествия
Суд заочно арестовал задержанного в Италии топ-менеджера ОДК Коршунова
Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест задержанного в Италии топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
РИА Новости 05:49
Происшествия
Михаила Светова вызвали на допрос в СК
Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов вызван на допрос в Следственный комитет, заявил ТАСС в среду председатель организации Сергей Бойко.
ТАСС 05:34
Общество
Суд признал законной работу системы видеораспознавания лиц в Москве
Савеловский суд Москвы в среду отклонил иск активистки Алены Поповой, оспаривающей законность работы системы видеораспознавания лиц, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:04
Теннис
Медведев узнал соперников по групповому этапу на Итоговом турнире ATP
В Лондоне прошла жеребьевка Итогового чемпионата ATP, который пройдет с 10 по 17 ноября.
Sportbox.RU вчера в 08:55
Наука
Ученые предрекли «неописуемые страдания» всему человечеству
Ученые со всего мира предрекли "неописуемые страдания" человечеству. Документ подписали 11 тысяч научных деятелей из 153 государств.
Piter.tv 01:19
Политика
В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен
Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.
РИА Новости 05:08
ЖКХ
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 01:01
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 07:53
Общество
В очередном самолете Boeing обнаружили опасную неисправность
Бывший сотрудник компании Boeing рассказал о проблеме с системой подачи кислорода в самолете 787 Dreamliner.
Lenta.ru 07:12
Общество
ВЦИОМ: все меньше россиян доверяют полиции
Как сообщили социологи, сотрудникам полиции своего региона доверяют 54% респондентов, при этом в прошлом году показатель составлял 57%, а в 2017 году - 67%.
Московский Комсомолец 06:59
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
РИА Новости 00:53
Происшествия
СК начал проверку данных о пытках в колонии в Красноярске
«По предварительным данным, на территории ИК-17 города Красноярска в неустановленный следствием период времени сотрудник ГУ ФСИН России по Красноярскому краю применял недозволенные методы воздействия, сопряжённые с жестокостью, к осуждённому», — заявили в ведомстве.
RT на русском 07:02
Спорт
Глава РУСАДА назвал виновников в допинговом скандале
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус назвал виновников в допинговом скандале.
Газета.Ru 06:57
Здоровье
Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью
Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Bimru.ru 00:03
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Общество
Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию
Из 24,6% респондентов, откладывающих деньги на будущую пенсию, традиционные накопительные инструменты — депозит или накопительный счет в банке — выбирают 39,2%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.
РБК вчера в 23:00