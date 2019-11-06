Экспорт растет на фоне снижения внутреннего спроса Российские автоконцерны на фоне слабого спроса на автомобили на внутреннем рынке наращивают поставки за рубеж. К началу традиционно высокого сезона (сентябрь—декабрь) экспорт автомобилей вырос почти на 30%, в основном за счет легкового сегмента.

с чего всё началось

Самый большой вклад в увеличение экспорта из России внесли легковые машины (41% роста) и прицепы (34%). По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за девять месяцев 2019 года продажи автомобилей в России сократились на 2%, до 1,27 млн штук.

Экспорт автомобилей из России вырос на треть

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