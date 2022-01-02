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Экспорт электроэнергии из России увеличился в 2,2 раза за 2021 год

В том числе для обеспечения электростанций было поставлено 6,73 млн тонн, что на 2,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
ТАСС
Россия в 2021 г. увеличила экспорт электроэнергии в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом, сообщает
 ТАСС со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления ТЭК.
Ведомости
Поставки электроэнергии на экспорт в декабре 2021 года выросли в 1,8 раза в годовом выражении и составили 2,7 млрд кВт⋅ч.
ТАСС
Производство электроэнергии в России в 2021 году увеличилось на 6,4% по сравнению с показателем за 2020 год и составило 1,131 трлн кВт⋅ч. Энергопотребление за 2021 год возросло на 5,4%, до 1,106 трлн кВт⋅ч.
ТАСС

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