Производство электроэнергии в России в 2021 году увеличилось на 6,4% по сравнению с показателем за 2020 год и составило 1,131 трлн кВт⋅ч. Энергопотребление за 2021 год возросло на 5,4%, до 1,106 трлн кВт⋅ч.
17 декабря на последнем заседании совета директоров в 2021 году ЦБ повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт (п.п.) до 8,5% годовых - это должно дать стимул для роста доходности банковских вкладов.
Дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск», относящаяся к Черноморскому флоту Военно-морского флота (ВМФ) России, появилась в водах Средиземного моря и вызвала панику у командования Военно-морских сил (ВМС) США и НАТО.