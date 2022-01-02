Производство электроэнергии в России в 2021 году увеличилось на 6,4% по сравнению с показателем за 2020 год и составило 1,131 трлн кВт⋅ч. Энергопотребление за 2021 год возросло на 5,4%, до 1,106 трлн кВт⋅ч.