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Российская газета
Российская газета

Экспорт газа из России в 2021 году может превысить уровень 2019 года

По предварительным оценкам в 2020 году экспорт трубопроводного газа из России снизился на 10,9% по сравнению с показателями 2019 года. В Европе доля нашего газа сократилась с 36% до 33%.В источнике
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На 5,5% увеличила Россия экспортные поставки СПГ за 11 месяцев 2020 года

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РБК20:01