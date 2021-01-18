Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета
Российская газета

Экспорт газа из России в 2021 году может превысить уровень 2019 года

По предварительным оценкам в 2020 году экспорт трубопроводного газа из России снизился на 10,9% по сравнению с показателями 2019 года. В Европе доля нашего газа сократилась с 36% до 33%.В источнике
Аргументы и Факты
Росбалт
Городской ревизор
ПРАЙМ
Евразия Daily
SM News
Deita.ru
Ruposters.ru
ИА Красная Весна
Народные новости
FreeNews-Volga
News.ru
ПолитРоссия
Expert.ru
Первый Севастопольский
Gazeta.SPb
OilCapital.ru
Парламентская газета
Экономика сегодня
Деловое.ТВ
ФАН
СургутИнформТВ
Вести.Ru
Live24
Алтапресс
Московский Комсомолец
Lenta.ru
Политическая Экспертиза
ИжевскИнфо.РУ
Новый День
Подробнее о событии
OilCapital.ru

На 5,5% увеличила Россия экспортные поставки СПГ за 11 месяцев 2020 года

OilCapital.ruвчера в 09:57
ПРАЙМ

Доходы России от продажи нефти рухнули

ПРАЙМвчера в 04:36
Агентство нефтегазовой информации

ФТС: В России в ноябре 2020 года по отношению к октябрю на 4,9% вырос экспорт нефтепродуктов

Агентство нефтегазовой информациивчера в 04:31
Lenta.ru

Доходы России от продажи нефти рухнули

Lenta.ruвчера в 03:37
Московский Комсомолец

Доходы от экспорта нефти из России упали на 40,9%

Московский Комсомолецвчера в 02:55
Финмаркет

Восстановление нефтегазовой отрасли после пандемии будет медленным, считают эксперты,

Финмаркетвчера в 09:39
ТАСС

Экспорт российского алюминия в январе - ноябре упал на 10,6%

ТАССвчера в 03:05

Петербуржец предупредил Владимира Путина о снайпере. Героя нашла полиция

Как стало известно «Фонтанке» 19 января, накануне около двух ночи в приёмную президента позвонил молодой человек и сказал следующее: «В течение 24 часов на президента РФ будет совершено нападение, будет работать профессиональный снайпер».
Фонтанка.Ру01:41

Российские внедорожники Lada Niva Legend и Lada Niva Travel будут выпускаться до 2026 года

Как сообщает группа «Русский автомобиль» в социальной сети «ВКонтакте», после смены названий отечественные внедорожники LADA Niva Travel и LADA Niva Legend объединились в одно семейство и будут существовать в таком виде как минимум до 2026-го года.
FBM.ru02:09