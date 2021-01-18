Экспорт газа из России в 2021 году может превысить уровень 2019 года
По предварительным оценкам в 2020 году экспорт трубопроводного газа из России снизился на 10,9% по сравнению с показателями 2019 года. В Европе доля нашего газа сократилась с 36% до 33%.В источнике
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