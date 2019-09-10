Финансы
КоммерсантъЭкспорт и импорт снижаются синхронно
Внешнеторговый профицит РФ продолжает ускоренно сжиматься. В январе—августе 2019 года в годовом выражении он снизился на 8,7% — до $100,8 млрд, тогда как за первое полугодие темпы снижения были на уровне лишь 3,4%, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.
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Профицит счета текущих операций РФ в январе-августе снизился на 15,3%, до $54,4 млрд
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Профицит внешней торговли, по оценке ЦБ, в январе–августе сократился на 8,7%
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 05:28, Вашингтон
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