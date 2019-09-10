Экономика
КоммерсантъЭкспорт и импорт снижаются синхронно
Внешнеторговый профицит РФ продолжает ускоренно сжиматься. В январе—августе 2019 года в годовом выражении он снизился на 8,7% — до $100,8 млрд, тогда как за первое полугодие темпы снижения были на уровне лишь 3,4%, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.
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Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе-июле снизился на 6,18%, до $104,8 млрд
Будущее России. Национальные проекты04:10
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Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
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Экономика
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МонаВиста вчера в 09:13
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После угроз США ввести санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой в российской компании напомнили о вложенных инвестициях и заявили о готовности разъяснить американским властям свою позицию.
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Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.
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Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
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