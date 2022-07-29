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Экспорт из Швейцарии в РФ по ряду статей вырос за два месяца на фоне санкций

Швейцария серьезно нарастила экспорт в Россию.
BFM.ru
Также в девять раз возросла доля экспорта из Швейцарии в Россию турбореактивных двигателей и воздушных насосов.
RuNews24.ru
Как отмечает агентство, ограничения на поставки некоторых видов техники включены в пакеты санкций, принятые Евросоюзом, Великобританией и Швейцарией.
ТАСС
В основном поставки выросли за счет лекарств и средств диагностики.
ТАСС

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