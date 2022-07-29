Ореанда-НовостиЭкспорт из Швейцарии в РФ по ряду статей вырос за два месяца на фоне санкцийШвейцария серьезно нарастила экспорт в Россию.BFM.ruТакже в девять раз возросла доля экспорта из Швейцарии в Россию турбореактивных двигателей и воздушных насосов.RuNews24.ruКак отмечает агентство, ограничения на поставки некоторых видов техники включены в пакеты санкций, принятые Евросоюзом, Великобританией и Швейцарией.ТАССВ основном поставки выросли за счет лекарств и средств диагностики.ТАССЧитать далееСвернутьПодробнее о событииBloomberg заметило рост швейцарского экспорта в РоссиюBFM.ru19:51Экспорт из Швейцарии в РФ по ряду статей вырос за два месяца на фоне санкцийОреанда-Новостивчера в 06:43Недружественная страна в девять раз увеличила поставки в РоссиюСекрет фирмывчера в 10:06Bloomberg: экспорт Швейцарии в Россию вырос на 83%, несмотря на санкцииRuNews24.ruвчера в 10:03Bloomberg: Швейцарский экспорт двигателей и воздушных насосов в Россию взлетел в девять разГазета.Ruвчера в 08:32Швейцарский экспорт в Россию взлетел в девять раз за два месяцаLenta.ruвчера в 07:37Швейцария в девять раз увеличила экспорт в РоссиюОбщественная служба новостейвчера в 11:28Показать ещёОценить44Поделиться