В стоимостном выражении экспорт легковых автомобилей из России в отчетном периоде составил $575,7 млн, что на 61% больше, чем в январе - мае 2020 года. Непосредственно в мае 2021 года экспорт легковых машин снизился на 22,2% по сравнению с апрелем этого года и составил 7,5 тыс. шт.

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С чего всё началось Экспорт российской нефти в стоимостном выражении в январе—мае увеличился на 7,1% и составил $36,26 млрд, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС). Коммерсантъ 08:26