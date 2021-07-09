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Экспорт легковых машин из России вырос почти в полтора раза

В стоимостном выражении экспорт легковых автомобилей из России в отчетном периоде составил $575,7 млн, что на 61% больше, чем в январе - мае 2020 года. Непосредственно в мае 2021 года экспорт легковых машин снизился на 22,2% по сравнению с апрелем этого года и составил 7,5 тыс. шт.В источнике

С чего всё началось

Экспорт российской нефти в стоимостном выражении в январе—мае увеличился на 7,1% и составил $36,26 млрд, сообщает
 Федеральная таможенная служба (ФТС).

Подробнее о событии

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