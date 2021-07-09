Экспорт легковых машин из России вырос почти в полтора раза
В стоимостном выражении экспорт легковых автомобилей из России в отчетном периоде составил $575,7 млн, что на 61% больше, чем в январе - мае 2020 года. Непосредственно в мае 2021 года экспорт легковых машин снизился на 22,2% по сравнению с апрелем этого года и составил 7,5 тыс. шт.В источнике
С чего всё началось
Экспорт российской нефти в стоимостном выражении в январе—мае увеличился на 7,1% и составил $36,26 млрд, сообщает
Федеральная таможенная служба (ФТС).