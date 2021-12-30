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Экспорт леса из России в 2022 году ограничили с 2022 года

В России вступили в силу повышенные ставки на экспорт некоторых видов пиломатериалов, которые должны позволить ограничить вывоз необработанной древесины под видом пиломатериалов.
ТАСС
Для хвойных пород была установлена ставка 200 евро за 1 куб. м, для ценных лиственных пород - от 250 до 370 евро за 1 куб. метр.
Газета.Ru
Пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза.
ТАСС
С 1 января экспорт необработанной древесины хвойной и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) осуществляется только через два железнодорожных пункта пропуска (Люття - на границе с Финляндией, Хасан - на границе с КНДР).
ТАСС

Подробнее о событии

В России до 31 декабря 2022 года будут действовать повышенные ставки на экспорт леса
Lenta.ru20:33
Повышенные ставки на экспорт леса вступили в силу в России
Взгляд.ру17:58
Россия расширяет ограничения на экспорт леса
ТАСС16:02
В России заработали новые правила для экспорта леса
ТК Звезда16:45
Чиновники взялись за экспорт леса. Ставки выросли
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В России расширили ограничения на экспорт лесоматериалов
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Экспорт леса из России в 2022 году ограничили с 2022 года
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