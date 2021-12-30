С 1 января экспорт необработанной древесины хвойной и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) осуществляется только через два железнодорожных пункта пропуска (Люття - на границе с Финляндией, Хасан - на границе с КНДР).
По прогнозу издания, который опирается на некоторые высказывания руководства марки, Diacia Bigster в Великобритании окажется примерно на 5 тысяч фунтов дешевле VW Tiguan: таким образом, его цена будет стартовать с 20 тысяч фунтов (около 2 миллионов рублей), что сделает Bigster как минимум одним из самых доступных предложений в сегменте.
Опаснейший астероид Апофис диаметром почти 400 метров и весом около 30 тонн весной 2029 года очень близко подлетит к Земле – на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники, предупредили во ВНИИ ГОЧС, входящим в структуру МЧС.
«Установить в 2022 году величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения в размере 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, пенсионеров — 10 882 рубля, детей — 12 274 рубля», — говорится в документе.
Заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров в беседе с агентством «Прайм» сообщил, что после новогодних праздников россияне смогут выгодно приобрести валюту развитых стран, в том числе — доллар и евро.