Энергетика

ИнфоросБелоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

Глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщил, что Минск отменил приостановку экспорта нефтепродуктов.
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Белоруссия отменила запрет на экспорт нефтепродуктов

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Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

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Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

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Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов, — сообщил глава концерна БелНефтеХим Андрей Рыбаков

Эхо Москвы07:30
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