Энергетика
ИнфоросБелоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов
Глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщил, что Минск отменил приостановку экспорта нефтепродуктов.
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Политика
Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин станет вице-премьером
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин станет вице-премьером нового правительства, сказали РБК пять источников, близких к кабинету министров.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 68,49 рубля.
Происшествия
Суд в Красноярске арестовал главу местного отделения Пенсионного фонда
Суд в Красноярске на один месяц арестовал главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
Политика
Украина отказалась от таможенного союза с ЕС – вице-премьер
Украина отказалась от идеи создавать таможенный союз с Евросоюзом.
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Космос
Шесть объектов обнаружили астрономы в центре нашей галактики
Американские астроном обнаружили в центре галактики Млечный путь шесть объектов неизвестной природы, которые вращаются вокруг сверхмассивной черной дыры Стрельца А. Первые два объекта (G1 и G2), казались растягивающимися по мере приближения к черной дыре газовыми облаками со спектрами пылевого и газового излучения и диаметром в 100 астрономических единиц.
Происшествия
При пожаре в Томской области погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Общество
В Минкомсвязи задумались о бесплатном доступе россиян к соцсетям
В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) обсуждают возможность предоставления россиянам бесплатного доступа к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Общество
СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду
Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
Политика
Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.
Хоккей
Сборная России по хоккею вышла в финал юношеских Игр и сыграет с США
Сборная России по хоккею вышла в финал юношеских Олимпийских игр.
Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Здоровье
Россиянам рекомендовали не посещать китайский Ухань из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал нашим соотечественникам воздержаться от поездок в китайский город Ухань – до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация с коронавирусом.
Происшествия
Невестка Хрущева скончалась в Москве
Невестка Никиты Хрущева Галина Шумова скончалась в Москве на 86-м году жизни, передает телеканал РЕН ТВ во вторник, 21 января.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Происшествия
В Ростове-на-Дону внепланово сел пассажирский самолет
В Ростове-на-Дону совершил внеплановую посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.
Футбол
«Сочи» объявил о переходе Кокорина
Политика
Путин внес законопроект об изменениях в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин внес законопроект о поправке к Конституции России на рассмотрение Государственной Думы.
Футбол
АПЛ. «Челси» дома сыграет с «Арсеналом»
Сегодня, 21 января, в матче 24-го тура АПЛ «Челси» примет на своем поле «Арсенал».
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Хоккей
Россияне не попали в пятерку лучших хоккеистов НХЛ по версии игроков
Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) назвали лучшего хоккеиста турнира, передает The Athletic.
Футбол
Килиан Мбаппе: «„Ливерпуль“ обрел ритм и похож на машину»
В 22 матчах АПЛ «Ливерпуль» набрал 64 очка и опережает ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 16 очков.
Политика
В Сербии назвали сроки получения первого газа по «Турецкому потоку»
В Белграде рассчитывают, что первый газ по трубопроводу «Турецкий поток» поступит в страну до конца текущего года.
Политика
Бывший зам Мишустина в ФНС возглавит аппарат правительства
Новым вице-премьером — главой аппарата правительства станет подчиненный премьер-министра Михаила Мишустина по ФНС, замглавы службы Дмитрий Григоренко, рассказали три близких к правительству источника РБК.
Происшествия
Таможня во Владивостоке задержала радиоактивный автомобиль из Японии
Автомобиль японского производства, испускающий радиоактивное излучение, обнаружила на борту прибывшего в Россию из Японии судна владивостокская таможня.
Энергетика
Белоруссия закупила нефть у Норвегии
Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.