Энергетика
Газета.RuОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе. По их данным, многие участники организации, в том числе Россия и Саудовская Аравия, хотят постепенно наращивать нефтедобычу в августе.
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Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Общество
Адвокат Сафронова рассказал версию ФСБ о передаче секретных данных чешским спецслужбам
ФСБ России утверждает, что советник главы Роскосмоса и бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов передавал сведения, содержащие гостайну, чешским спецслужбам при помощи программного обеспечения для шифрования.
ТАСС 10:40
Футбол
Еременко не играет за «Ростов» из-за последствий коронавируса
Названа причина, по которой полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко пропустил последние матчи клуба.
Metaratings 08:08
Игры
Sony выпустила релизный трейлер игры Ghost of Tsushima
Компания Sony выпустила релизный трейлер игры Ghost of Tsushima.
Чемпионат 10:39
Происшествия
В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ
Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.
REGNUM 05:59
Общество
Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров
Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации.
РБК 09:56
Здоровье
Режим повышенной готовности в Вологодской области продлен до 3 августа
Приступить к третьему этапу снятия ограничений пока не получается из-за высоких темпов распространения инфекции.
СеверИнформ 09:24
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Экономика
Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
Происшествия
Защита обжаловала арест губернатора Фургала по делу об убийствах
Защита хабаровского губернатора Сергея Фургала обжаловала его арест по делу об организации убийств.
ТВ Центр 06:09
Экономика
Кудрин назвал главные риски на российском финансовом рынке
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал низкую стабильность, доминирование крупных государственных институтов и узкий круг финансовых инструментов главными рисками на финансовом рынке РФ.
ТАСС 10:33
Армия и оружие
Алиев заявил о разрушительных ударах Азербайджана по Армении
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности страны рассказал об ударах вооруженных сил по территории Армении в ходе пограничного конфликта.
Взгляд.ру 07:44
Здоровье
Разрушающие мозг в жару продукты назвала диетолог Соломатина
Live24 вчера в 06:26
Автоспорт
Квят: русские не встают на колени просто так
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рассказал, почему принял решение не вставать на одно колено перед началом двух первых гонок нового сезона чемпионата "Формулы-1" в рамках акции в знак солидарности с борьбой против дискриминации и расизма.
РИА Новости 08:40
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России
В ходе заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам Путин отметил, что, несмотря на темпы экономического роста, которые сегодня не очень устраивают, но существует перспектива их увеличения, у России в данный момент есть шанс решить жилищный вопрос в масштабах страны.
Интерфакс 04:55
Спорт
Глава ОКР: Аудит нашел нарушения финансовой деятельности РУСАДА
Аудит нашел нарушения финансовой деятельности РУСАДА. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков.
Bookmaker-ratings.ru 09:51
Общество
В университете Гонконга опровергли информацию о сокрытии коронавируса
Пекин, 13 июля 2020, 10:48 — REGNUM Бежавшая в США вирусолог Янь Ли-мэнь, которая заявила, что власти КНР якобы знали о коронавирусе до того, как они об этом сообщили, никогда не участвовала в исследованиях о передаче SARS-CoV-2 от человека к человеку и ее заявления лишены научного основания.
REGNUM 03:48
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
Происшествия
Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тысяч метров
Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС.
RT на русском 10:53
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском 08:08
Общество
Turkish Airlines объявила о возобновлении авиасообщения с Россией
Авиакомпания Turkish Airlines намерена возобновить перелеты в Россию с 1 августа. Об этом говорится в заявлении на сайте перевозчика.
РБК 10:06
Общество
Более 60% россиян поддерживают повышение НДФЛ
О повышении НДФЛ для доходов физлиц с 13% до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год объявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 06:53
Общество
В московском офисе «Открытой России» прошел обыск
Напомним, 9 июля в Москве прошли обыски в квартирах и офисах сотрудников незарегистрированных организаций «Открытая Россия», в редакции «МБХ медиа», а также у муниципального депутата столицы Юлии Галяминой.
Коммерсантъ 09:17
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Футбол
Адольфо Гайч отклонил предложение о переходе в ЦСКА
Высока вероятность, что переход не состоится. Ранее была информация о том, что аргентинский клуб готов продать Гайча за 8,5 миллионов евро.
ГЛАС.RU 08:36
Общество
ВОЗ оценила завершение испытаний российской вакцины от коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила о том, что ВОЗ одобряет и приветствует данные о российской вакцине против коронавируса на глобальной платформе, сообщает РИА Новости.
Москва 24 10:27
Экономика
Минфин обсуждает распространение дальневосточной ипотеки на вторичку
Министерство финансов России обсуждает распространение дальневосточной ипотеки под 2% на вторичное жилье, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании совета по развитию финансового рынка при Совфеде.
РИА Новости 09:19
Гаджеты
OPPO анонсировала 125-ваттную зарядку для смартфонов
Ещё в прошлом году компания OPPO анонсировала смартфон OPPO Reno Ace, поддерживающий быструю зарядку SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт.
MobiDevices 04:49