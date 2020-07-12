Энергетика
Нефтегазовая вертикальЭкспорт нефти Саудовской Аравии в августе не вырастет
Нефтяной экспорт Саудовской Аравии в августе останется на уровне июля, поскольку дополнительные баррели нефти, которые государство сможет добыть в соответствии с условиями сделки ОПЕК+, пойдут на внутреннее потребление, чтобы обеспечить растущую потребность в электроэнергии.
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Шоу-бизнес
Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности
Смерть звезды соцсетей Николь Тея стала полной неожиданностью не только для близких девушки, но и для ее преданных фанатов.
Территория новостей 02:35
Общество
В ПФР опровергли выплату надбавок к пенсиям за «советский стаж»
В СМИ появились данные, что пенсионеры, имеющие годы советского стажа, могут рассчитывать на некоторые доплаты к пенсии.
iReactor 07:24
Шоу-бизнес
44-летняя Дана Борисова опубликовала свои пляжные фото без ретуши
Дана Борисова опубликовала фото в купальнике Снимки не заставили себя долго ждать — теледива опубликовала несколько кадров, на которых она позирует на каменистом сочинском пляже.
Вокруг ТВ вчера в 19:40
Здоровье
Вспышку пневмонии в Казахстане изучат эксперты ВОЗ
«С начала июня увеличилось количество случаев пневмонии, и нам поручили разобраться в ситуации», - заявила представитель ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль.
Соловей.Инфо вчера в 04:51
Гаджеты
AMD выпустит процессоры нового поколения Ryzen Threadripper Pro 3000
На следующей неделе корпорация AMD планирует представить новейшие процессоры Ryzen Threadripper Pro 3000, которые, по сообщениям компании, составят конкуренцию чипам Intel Xeon W.
NewInform 03:27
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Политика
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
Политика
Абхазия продлила закрытие границ с Россией до 21 июля
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении режима ограничений на границе с Россией до 21 июля в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает в среду пресс-служба главы республики.
РИА Новости 06:55
Происшествия
«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании
В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
Автоспорт
Даниил Квят: Надеюсь, мы заработаем очки в Венгрии
F1news.ru 05:53
Путешествия
АТОР перечислила готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала те страны, которые официально объявили о готовности принимать российских туристов.
Наша версия вчера в 08:06
Армия и оружие
11 военных Азербайджана погибли за три дня боев на границе с Арменией
РЕН ТВ вчера в 07:13
Здоровье
Количество вызовов скорой помощи из-за коронавируса снизилось в НСО
В Новосибирской области снизилось количество вызовов скорой помощи из-за коронавируса, об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
АиФ Новосибирск 06:25
Кино
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
Evo-rus.com 13 июля в 10:20
Общество
Собчак защитила обвиненного в домогательствах Лобкова
Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак вступилась за журналиста Павла Лобкова, обвиненного в сексуальных домогательствах.
Московский Комсомолец 04:04
Политика
Коротченко объяснил, зачем Пашиняну нужна война в Нагорном Карабахе
Член Общественного совета при Минобороны РФ, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Игорь Коротченко в соцсетях возложил ответственность за обострение в Нагорном Карабахе на премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Свободная Пресса 06:16
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru вчера в 04:42
Футбол
В РФС завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил о завершении расследования в отношении арбитра Сергея Лапочкина.
RT на русском 04:18
Происшествия
В Горсуде по делу историка Соколова допросили его коллегу по кафедре
В среду, 15 июля, в Санкт-Петербургском городском суде возобновили допрос свидетелей по делу историка Олега Соколова.
Форпост Северо-Запад 07:22
Армия и оружие
Кедми назвал новейшую российскую ракету «Буревестник» ужасом для США
Противоракетной обороне США нечего противопоставить новейшей российской ракете «Буревестник», заявил военно-политический эксперт Яков Кедми.
ФАН вчера в 16:44
Футбол
Жена Карпина прокомментировала конфликт тренера с Прядкиным
Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, высказалась по поводу конфликта между её мужем и президентом Российской Премьер-Лиги Сергеем Прядкиным.
Чемпионат вчера в 12:22
Технологии
Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ
Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 00:55
Шоу-бизнес
Айза Анохина извинилась за свои слова о Чечне
На днях ведущая и рэперша Айза Анохина дала интервью в шоу "Осторожно, Собчак".
Paparazzi.ru 02:24