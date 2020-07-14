Энергетика

Нефтегазовая вертикальНефтегазовая вертикальЭкспорт нефти Саудовской Аравии в августе не вырастет

Нефтяной экспорт Саудовской Аравии в августе останется на уровне июля, поскольку дополнительные баррели нефти, которые государство сможет добыть в соответствии с условиями сделки ОПЕК+, пойдут на внутреннее потребление, чтобы обеспечить растущую потребность в электроэнергии.
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