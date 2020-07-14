Энергетика

Нефтегазовая вертикальНефтегазовая вертикальЭкспорт нефти Саудовской Аравии в августе не вырастет

Нефтяной экспорт Саудовской Аравии в августе останется на уровне июля, поскольку дополнительные баррели нефти, которые государство сможет добыть в соответствии с условиями сделки ОПЕК+, пойдут на внутреннее потребление, чтобы обеспечить растущую потребность в электроэнергии.
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В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам

Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.
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Министр напомнил, что в 1918–1920 годах «желание свободы победило численно значительно превосходящие русские войска» и эстонской армии удалось отбросить вторгшиеся в страну части Красной армии.
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В Ереване протестующие облили борщом здание посольства Украины

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Под торжественную музыку прошли медицинские работники. Обычной для этого дня толпы зрителей не было.
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Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» передан флоту

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" передан в состав ВМФ, приемный акт на корабль подписан на судостроительном заводе "Северная верфь".
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Минобороны России протестировало новый спутник-инспектор

Минобороны России протестировало новейший малый спутник-инспектор, с помощью которого с близкого расстояния обследовали другой отечественный аппарат.
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Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»

Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
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Экономика

Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии

В России с 1 августа будут увеличены пенсии работающих пенсионеров, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
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Общество

В Петербурге начался сбор подписей против поправок к Конституции

Противники поправок к Конституции собрались в Петербурге на пересечении Малой Садовой улицы и Невского проспекта.
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В России из крови доноров выделили антитела против коронавируса

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Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
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В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
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Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
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Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
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Мэр Норильска Ринат Ахметчин обратился к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой направить в заполярный город дополнительно медицинские кадры для борьбы с коронавирусом.
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Как сообщает Piter.tv, российский и американский кинорежиссер Андрей Кончаловский рассказал о причине, по которой он решил заменить актера Александра Домогарова на Гошу Куценко.
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Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

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Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест

Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
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Первые восемь стран начали принимать туристов из России

Восемь стран официально объявили о том, что готовы принимать туристов из России.
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ЕЭК запретит ремонтировать восстановленными запчастями машины в РФ

Список запрещенных запчастей достаточно большой, и включает в себя сидения, ремни, подушки безопасности, детали тормозов, глушители, компоненты систем питания двигателя газом, элементы рулевого управления и многое другое.
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