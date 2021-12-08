Столичным подросткам, принимающим участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса "Спутник М", выплатят по 15 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Как отмечает обозреватель "Дрома" Сергей Арбузов, у единственного прямого конкурента - GAC GS8 - в России как раз представлена переднеприводная версия, а отсутствие дизельной модификации вряд ли окажет ключевое влияние на объем продаж Exeed VX.
Мошенники придумали схему, по которой жертвы сами звонят в фальшивый кол-центр и раскрывают данные, позволяющие вывести с их счетов деньги, сообщила РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.