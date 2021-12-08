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Экспорт нефти из Белоруссии в Германию отсутствует с начала декабря

Добычей и экспортом нефти из Белоруссии занимается госпредприятие "Белоруснефть".
Интерфакс
План поставок на IV квартал предусматривал экспорт 450 тыс. тонн нефти из Белоруссии в Германию.
Интерфакс
2 декабря Евросоюз одобрил пятый пакет санкций против Белоруссии.
Forbes
В том числе санкции введены против "Белоруснефти" и двух предприятий нефтехимического комплекса - "Белшина" и "Гродно Азот".
Интерфакс

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