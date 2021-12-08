Самый дорогой «китаец» Exeed VX: стоит ли этот кроссовер своих денег

Как отмечает обозреватель "Дрома" Сергей Арбузов, у единственного прямого конкурента - GAC GS8 - в России как раз представлена переднеприводная версия, а отсутствие дизельной модификации вряд ли окажет ключевое влияние на объем продаж Exeed VX.